港大副校長王于漸名醫妻子陳真光違規宣傳　醫委會裁失當停牌緩刑

中環名醫、呼吸道系統科醫生陳真光於今日（23日）接受醫委會紀律聆訊，指2014至2016年間在其個人網站涉嫌違規，涉及宣傳內容及引述其專業資格，違反《醫生註冊條例》第161章。最後裁定專業失當罪成，被判停牌一個月、緩刑六個月，其專科資格由另一個委員會處理。

陳真光被裁定專業失德罪成，被判停牌一個月、緩刑六個月，其專科資格由另一個委員會處理。（歐陽德浩攝）

控罪指，醫委會於2014年5月15日接獲匿名投訴，指陳真光的個人網頁涉及違規。調查後得悉陳違反《醫生註冊條例》第161章，在其個人網站中發布促銷性聲明和信息、引用不被醫委會認可的資歷、引述一共9個專業資格及履歷、列出與肺功能實驗室和813醫學中心的合作信息，包括電話號碼和地址。

陳真光被裁定專業失德罪成，被判停牌一個月、緩刑六個月，其專科資格由另一個委員會處理。（歐陽德浩攝）

陳真光承認控罪，並親自求情指，設立網站的原意並非宣傳，只為提供病人詳細的資訊，承認製作網站並無留意醫委會的守則，因此得悉投訴後已把網站封閉。而代表陳真光的辯方律師求情指，被告行醫約35年來首次接受紀律聆訊，希望能輕判處理。

醫委會主席劉允怡宣讀判詞指，考慮到被告初犯深表悔意，在醫療行業任職多年表現出色，對社會有很大的貢獻，以及再犯機會低，相信被告已從中吸取經驗，故判停牌一個月、緩刑六個月，其專科資格由另一個委員會處理。

陳真光是前瑪麗醫院深切治療部主管，她在反修例運動期間曾發起醫護實名聯署，反對暴力、支持警方執法，參與聯署人包括港大深圳醫院院長盧寵茂、港大前醫學院院長楊紫芝等。陳真光的丈夫王于漸是香港大學首席副校長。