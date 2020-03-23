【新冠肺炎】法庭突再停擺　市民不知撲空　問：一世疫情一世唔開

本港新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的確診個案最近急性，原定於今日（23日）結束停擺的法院，再度把案件延期。惟司法機關於昨日下午才公佈消息，有人不知道聆訊已延期，依舊到法庭。其中一名到灣仔區域法院家事法庭的男子，到達後才知「摸門釘」。他大感不滿，指延期未獲通知，又謂：「唔通一世疫情，政府一世都唔開？」他明白現時疫情嚴重，但認為不應一刀切停止所有服務。

請半天假失數百元

不願上鏡的何先生，對法庭突然停擺大感不滿。他今日到區域法院家事法庭，處理子女的撫養權事宜，抵達後才慘吃閉門羹。

他透露自己的職業為駕駛旅遊巴，特別請了半天假到法院，因此失去了數百元工資。而他之前透過電話查詢，得知今天仍然開庭才到來。記者指司法機構於星期日下午宣布延期，何先生則指，他需要工作，不可能時刻查看是否延期，亦沒有人通知他延期一事。

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指熱線電話無人接聽

另一名梁女士則透露本應明天（24日）到高等法院拿取母親遺產事宜的文件，惟她不確定明天是否可否拿取，因此她今天特意到來查問。她指現時疫情嚴重，但不滿法庭突然停擺。她指上網查不到相關資訊，因此特意到來。被問及為何不先致電查問，她反問：「你估我未試過呀？」又指熱線電話無人接聽。

此外，亦有一名男子原打算今天到高院，就一宗販毒案件旁聽。他指早前在網上查閱，當時案件仍排期至今天，到來才發現已延期。