【武漢肺炎】法庭停擺有望完結　司法機構料下月23日回復全面運作

因應武漢肺炎疫情，司法機構自上月29日起暫停辦工，各級法院的一般聆訊延期，法庭停擺近月後，司法機構今（27日）宣布將會逐步恢復運作，各級法院在首階段將會處理更多緊急和必要的聆訊，包括上訴、審訊；接下來將會分批重開登記處，如公共衞生情況許可，法庭預料會在3月23日恢復進行一般聆訊。

司法機構自上月29日起暫停辦工，法庭期間只處理緊急及必要的案件。司法機構同時逐步推出防疫措施，包括要求所有進入法院大樓的人士均須佩戴口罩、曾到內地人士可申請缺席聆訊、進入法院大樓前必須先接受體溫檢測、將庭內公眾席減半等。

三月九日起 將分批重開登記處

司法機構指在制定恢復運作的安排細節時，已考慮以下因素，包括有秩序恢復登記處事務及法庭程序的重要性、將會採取分批進行和循序漸進方式，以確保有秩序恢復運作、不論案件是重訂聆訊日期或如期進行聆訊，相關訴訟各方（不論有否法律代表）都會收到清晰的通知，也會有足夠的時間為其案件作準備。

司法機構自三月二日（即下周一）起將會分三階段恢復各級法院、審裁處的法庭程序，以及重開法院登記處、辦事處。雖然一般聆訊在首階段（即三月二日至三月八日）仍會繼續延期，登記處仍然關閉，但特定種類的緊急文件將透過特別安排，予以接納存檔。各級法院將會處理更多緊急和必要的聆訊，包括上訴、聆訊和審訊。

司法機構在第二階段（即三月九日至三月二十二日）將分批重開登記處，而一般聆訊繼續延期。

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下周一起 所有進入法院人士必須戴囗罩 除非另有指示

如公共衞生情況許可，司法機構將會在最後階段，即三月二十三日起恢復進行一般聆訊，一般情況下，法庭將在聆訊（尤其是審訊）恢復前，給予適當的緩衝期。

司法機構又指，考慮到公共衞生情況的最新發展和有更多人前往法院大樓，法庭使用者下周一起，在進入或逗留在法院大樓時，無論在任何時候（包括法庭聆訊期間），必須佩戴外科囗罩，除非主審法官或司法人員另有指示。沒有佩戴外科囗罩的法庭使用者會被拒絕進入，或被指令離開法院大樓。