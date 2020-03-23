【新冠肺炎】酒吧生意急挫　業界四招防疫　禁隔離令者進入

新冠肺炎全球大流行，港府今（23日）宣布，將修例禁止全港領有酒牌的食肆、酒吧等，停售和供應酒品，以減少社交接觸。香港酒吧業協會副主席錢雋永直言措施荒謬，又指業界已協商推出四招「自救」防疫，包括規定所有顧客入場前量度體溫、禁止隔離令者進入酒吧，違者報警處理。他指，自疫情爆發後，酒吧生意難做，業界亦不介意蝕錢繼續經營，惟盼港府勿輕言「封殺」。他強調，業界不會「偷雞」鼓勵客人自攜酒水等。

香港酒吧業協會指出，業界已協商推出四招「自救」防疫，包括要求員工早晚使用消毒劑清潔場內枱櫈。（盧翊銘攝）

本港共有8600多間食肆領有酒牌，包括食肆及酒吧等。錢表示，以酒吧最首當其衝，因酒水佔生意8成，禁酒變相迫令停業。他表示，新冠肺炎疫情嚴重，政府公布多名確診者曾出沒蘭桂坊後，該區酒吧生意大受打擊，更有經營者透露生意跌至零。

錢續稱，協會決定推出四項措施，包括規定所有顧客入場前量度體溫、禁止隔離令者進入酒吧，違者報警處理，又要求員工早晚使用消毒劑清潔場內枱櫈，另會安排每張枱之間，相隔兩米，以保持社交安全距離。他期望港府體恤酒吧業界經營困難，勿輕言關閉酒吧及娛樂場所，因不少員工有家庭負擔，憂慮會造就大規模失業。

港府今（23日）宣布，將修例禁止全港領有酒牌的食肆、酒吧等，停售和供應酒品，香港酒吧業協會直言措施荒謬。（盧翊銘攝）

香港酒吧業協會錢雋永說，希望政府提供補償方案，否則不排除聯同業界，發起抵制或工業行動。（盧翊銘攝） 被間到修例後業界會否變招「自救」，包括鼓勵客人自攜酒水或提供零酒精飲品，他則表明不會，因業界過五關斬六將，始合法領有酒牌，他形容酒吧界光明正大，「唔會調轉偷雞，不會偷偷摸摸做生意」。​

他又冀政府提供補償方案，包括規定業主免租，另補貼員工8成人工，「咁就叫做有商有量。」，否則不排除聯同業界，發起抵制或工業行動。