【新冠肺炎】政府應立刻徵用酒店作檢疫

隨大批市民從外地回港，本港疫情爆發第二波。雖然港府上周已要求所有非本地居民的外地入境者須進行14日的強制居家檢疫，居家檢疫安排錯漏百出，且近日確診個案仍然顯著上升，教人擔心檢疫工作未能阻止疫區於社區爆發。就此，政府必須從速徵用酒店作檢疫用途，避免疫症在社區大爆發。

本港新型肺炎確診個案周末突破300宗，周日（22日）新增44宗確診個案，情況教人憂慮。雖然政府翌日決定於周三（25日）起，禁止非本地居民入境，但目前入境者以本地居民為主，如於周日香港居民的入境數字為11,656人次，當中逾約5,600人經機場入境，可見即使新措施周三生效，檢疫需求依然高企。

目前檢疫部署教人憂慮

政府目前有3個檢疫中心，即柴灣鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房和火炭駿洋邨，共提供約1,250個單位。即使考慮到未來元朗八鄉的少年警訊永久活動中心88個單位可於短期內使用，駿洋邨亦將有新一批共400個單位投入使用，政府亦將以組裝合成建築方法增建合共至少約1,000個單位的檢疫設施，但短期內仍未能投入使用，相比起每天數千人入境需要隔離，政府仍然不得不依賴居家檢疫。

火炭駿洋邨檢疫中心。(黃偉民攝)

可是，居家檢疫安排教人失望。例如政府突擊檢查發現有5人曾擅離居所，其中兩人更除去或剪斷監察手帶，而警方執法行動亦發現36人擅離家居，目前下落未明。再者，即使市民留在家中，但他們與家人同住，仍然有傳播風險。若然受檢疫者果真帶病，更可能透過他們的家人傳到社區之中，顯然未能盡除疫症於社區爆發的風險。

徵用酒店不容再拖

故此，社會一直有聲音建議政府徵用酒店房間檢疫。其實不少酒店設備完備，又設有獨立房間，理論上相當適合作臨時檢疫中心，而政府一直亦無否認酒店作檢疫用途的可能性。過去一直有傳業界對此建議不甚積極，部分酒店擔心接待被隔離者會影響其他客人和酒店形象。然而，據旅遊界立法會議員姚思榮所言，入境客現已歸零，酒店態度亦因而有變，他近日接獲一共11間單幢式酒店及3間位於鬧市的單幢賓館主動聯絡，稱可提供房間作檢疫用途，估計當中可提供逾千間房。故此，關鍵仍為政府的決心。

事實上，若然當局能使酒店房間符合檢疫要求，即使業界反應不積極，政府亦有法律依據引用《衞生緊急法》，即香港法例第599章《預防及控制疾病條例》徵用酒店房間作檢疫用途，解決社會當前的防疫漏洞。政府應即時與業界磋商，協調應承包整幢酒店作為臨時檢疫中心的價格、所需設施及安排等，為防疫第二波早作準備。