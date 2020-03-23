【新冠肺炎】激化矛盾不可取　齊心抗疫更關鍵

港大微生物學系講座教授袁國勇及名譽助理教授龍振邦，上周在報章刊登題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，認為這次疫情是「中國人劣質文化之產物」，觸發廣泛爭議。兩人隨後承認表達不當、用詞有誤，決定撤回文章。正當不少人以為事件劃上句號之際，法國學者蘇哲安（Jon Solomon）質疑言論構成「殖民種族歧視（colonial racism）」，聯署要求港大調查，並且獲得約400名網民響應。這只怕是上綱上線。在一個成熟的現代社會，寬容是必不可少的，既然兩人已經致歉，那就無須再糾纏下去，否則會干擾社會抗疫。

平心而論，文章的表達方式確有可斟酌之處。《香港01》日前便指出，作者忽略了以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，可能會產生負面標籤，加劇海外華人受到歧視。至於捕食野味的問題，袁、龍兩位學者基於其專業背景作出批判，目的在於勸導老百姓謹記「沙士」、新冠疫情的教訓，避免重蹈覆轍，縱使「陋習劣根」、「中國人劣質文化」等字眼或會令內地人覺得受冒犯，但其出發點是好的。值得一提的是，全國人大常委會今年2月亦曾批評「濫食野生動物」為「陋習」，要求各界「養成科學健康文明的生活方式」，表述方式和兩位學者的論調大同小異，因此外界無須過度炒作。

可惜的是，許多人在文章見報後窮追猛打，網絡上出現「袁國勇是港毒」、「袁國勇是黃絲」之類的留言，讓人嗅出文革式批鬥的氣味，這是非常不幸的。社會各界應當認識到，野味播毒是科學真相，棄食野味是兩位學者基於專業知識所作出的善意提醒，因此對他們的「表達不當」應予諒解，不要沒完沒了地糾纏，更不應上升到「殖民種族歧視」那樣的指控。

近年，香港的「鬥爭文化」非常嚴重，撕裂就是這樣發生的。其實，只要我們不故意激化矛盾，許多衝突就可以心平氣和地解決，香港自然可以更易走出困局。如今香港面臨新冠疫情第二波爆發的挑戰，袁國勇和龍振邦正是我們必須倚靠的傳染病專家，社會大眾應該與兩位學者一道，打一場漂亮的抗疫戰。