【新冠肺炎】衛生署在機場簽發檢疫令醫生確診　同食飯同事現病徵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，不少海外港人返港避疫。在新增的確診個案中，有一名近日被調到機場協助防疫工作的衛生署港口衛生科的醫生。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，有關醫生在工作期間主要簽發檢疫令，工作時有戴外科口罩、面罩及手套。當局仍在調查其感染源頭，相信對方工作時的裝備充足。另外，曾與該名醫生一起用餐的醫生同事亦出現病徵。

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16日起在機場工作 負責簽發檢疫令

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，確診的港口衛生科醫生為54歲女性，早前做臨床工作，但並非高危工作，上周一（16日）調派去機場工作，負責為抵港人士簽辦檢疫令的工作。該名確診醫生昨日喉嚨痛，呼吸道樣本呈陽性，現正在威爾斯親王醫院接受治療，情況穩定。她和家人都無外遊歷史，源頭仍然需要調查。

張竹君指，該名確診的醫生在工作時佩戴外科口罩、面罩和手套，相信工作時裝備充足。然而，她指機場有許多遊客，醫生在吃飯時可能會摘下口罩，現時已有另外一名曾一起吃飯的醫生出現病徵，正在等病毒測試的結果。

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衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示衛生署已經派人去機場視察、調查源頭，他指，是穿保護衣視乎工作的性質。他強調，16日至18日入境人次多，風險會加大，衛生署同事會檢視機場環境、工作流程、感染控制的裝備。機場也會加大清潔、消毒的次數。