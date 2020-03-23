【新冠肺炎】星巴克員工出席愉景灣婚禮後確診　即關六分店清潔

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，本港已有逾300宗確診個案，當中包括一個曾在愉景灣酒店舉行婚禮的群組。香港星巴克今日（23日）發表聲明，指旗下一名員工曾出席婚宴，並在昨日確診。

星巴克指，由於該名職員曾在多間分店巡視，現已經關閉其曾到訪的六間分店。

▼疫情全球大流行　香港嚴陣以待▼

+7
+6
+5

星巴克發聲明，指一名職員曾於3月14日出席愉景灣婚宴，並於本月22日確診新型冠狀病毒。該名夥伴擔任管理工作，會到訪分店巡視，但不會直接接觸顧客。星巴克發言人指，獲悉有關個案後，已立即關閉該名夥伴曾到訪的六間分店，包括位於沙田置富第一城、沙田新城市廣場第一期、沙田新城市中央廣場、梅窩及香港國際機場離港層2號及11號閘口附近的分店，並按照政府最新指引進行全面深度清潔及消毒。

星巴克：定時消毒用具

星巴克表示，目前員工正接受治療，而與該名夥伴有緊密接觸的夥伴亦需作家居自我隔離。星巴克強調，十分重視衛生及清潔，並已於全線分店採取一系列措施，包括定時消毒及清潔分店環境及用具、提供酒精搓手液供顧客使用、暫時停止自攜杯服務等。同時夥伴必須佩戴口罩，並需每30分鐘清潔雙手及每日量度體溫兩次。

本月14日，愉景灣酒店「海濱白教堂」舉行婚禮，證婚後並舉行酒會，當時有逾80人出席，現時已經有多人確診，包括新郎、姐妹團、婚禮司儀等。

【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組增至10人染病　新郎、婚宴主持均中招
【新冠肺炎】愉景灣婚禮疑變新感染群組　兄弟姐妹等三人初步確診
【新冠肺炎】中環咖啡器材公司3員工染病　衞生署已追蹤全部同事
【新冠肺炎】酒吧生意急挫　業界四招防疫　禁隔離令者進入
【新冠肺炎】WeFly、捷達假期突停業　民主黨接近千投訴涉615萬
【新冠肺炎】政府及機管局推10億紓緩措施助航空業界
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。