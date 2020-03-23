【新冠肺炎】星巴克員工出席愉景灣婚禮後確診　即關六分店清潔

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，本港已有逾300宗確診個案，當中包括一個曾在愉景灣酒店舉行婚禮的群組。香港星巴克今日（23日）發表聲明，指旗下一名員工曾出席婚宴，並在昨日確診。 星巴克指，由於該名職員曾在多間分店巡視，現已經關閉其曾到訪的六間分店。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

星巴克發聲明，指一名職員曾於3月14日出席愉景灣婚宴，並於本月22日確診新型冠狀病毒。該名夥伴擔任管理工作，會到訪分店巡視，但不會直接接觸顧客。星巴克發言人指，獲悉有關個案後，已立即關閉該名夥伴曾到訪的六間分店，包括位於沙田置富第一城、沙田新城市廣場第一期、沙田新城市中央廣場、梅窩及香港國際機場離港層2號及11號閘口附近的分店，並按照政府最新指引進行全面深度清潔及消毒。

星巴克：定時消毒用具

星巴克表示，目前員工正接受治療，而與該名夥伴有緊密接觸的夥伴亦需作家居自我隔離。星巴克強調，十分重視衛生及清潔，並已於全線分店採取一系列措施，包括定時消毒及清潔分店環境及用具、提供酒精搓手液供顧客使用、暫時停止自攜杯服務等。同時夥伴必須佩戴口罩，並需每30分鐘清潔雙手及每日量度體溫兩次。

本月14日，愉景灣酒店「海濱白教堂」舉行婚禮，證婚後並舉行酒會，當時有逾80人出席，現時已經有多人確診，包括新郎、姐妹團、婚禮司儀等。