【新冠肺炎】林鄭哽咽感激醫護　醫生：封關太遲　非幾滴眼淚收貨

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續爆發，行政長官林鄭月娥昨日（23日 ）宣布一系列新防疫措施，期間語帶哽咽，向醫護表示敬意，又呼籲市民不要外出。政府醫生協會主席李慧茵在港台節目表示，「無嘢同佢講」，又批評政府封關太遲，期望政府做實事，「入咗Dirty Team的同事身心壓力真係不足外人所道」。

林鄭昨日在記者會上，向所有在前線醫護人員表示深切敬意，一度語帶哽咽指，「這班同事已經好有毅力抗爭數月，如果這個時候由於少部份人故意違反家居檢疫令，出去打吓波、食吓車仔麵而導致社區爆發」，反問是否對得起前線承受高風險的醫護。





特首林鄭月娥於3月23日召開記者會，宣布新一輪防疫措施。（羅君豪攝）

被問及政府昨提升入境限制措施至非港人不得入境措施，李慧茵認為「封關遲了一個月已經太遲」。對於林鄭的哽咽，李淡淡道：「無嘢同佢講」，請她多做實事，坦言「喺HA（醫管局）工作嘅同事，入咗Dirty Team的同事身心壓力、疲累真係不足外人所道，唔係話幾滴眼淚、講幾句嘢就收貨囉。」李亦提到，昨日有首名醫生染病，直言同事之間同事好顧慮，擔心有沒有足夠的裝備。