【新冠肺炎】禁酒令惹爭議　市民烽煙：麻雀館、戲院都應停

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府昨日（24日）宣布一系列新防疫措施，包括研修例禁酒吧及餐廳賣酒類，以減低人群聚集時的感染風險，惹來社會爭議。有聽眾今日（24日）致電到港台烽煙節目《千禧年代》，贊同政府禁酒令的措施，更認為應該要做更多「加大力度」規管娛樂場所，「麻雀館手部接觸好嚴重，戲院其實應該一早停。」亦有聽眾認為，酒吧業損失慘重，政府應酌情提供資助。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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聽眾陳先生認為在現時疫情嚴峻限，難以為規則定下時限，更難以判斷何為有效「邊個話得埋？」他認為，酒吧的確是大量人聚集的地方，「西貢一大堆人唔戴口酒，飲酒圍爐。」

聽眾：麻雀館手部接觸都多

他批評在全港抗疫的時候，飲食界不應置身事外，「生意照做點可以咁講？」任何人經營都應由社會責任。他認為政府應做更多，很多公眾場所如麻雀館、戲院皆十分高危，「麻雀館手部接觸好嚴重，戲院其實應該一早停。」

政府昨日（24日）宣布一系列新防疫措施，包括研修例禁酒店及餐廳賣酒類政府昨日（24日）宣布一系列新防疫措施，包括研修例禁酒店及餐廳賣酒類。（資料圖片）

聽眾李先生則認為，禁酒令「有啲必要」，蘭桂芳酒吧音樂很大，傾談時面貼面，加上飲酒後情緒高漲，互動難免更親密，屬於高風險舉動。但他認同業界捐失慘重，認為可以按其上年的報稅表，酌情提供資助。他又認為，市民自律配合亦十分重要，「之前條街冇咩人，依家過8點後周街都好多人，如果市民唔配合，政府做幾多都無用。」

聽眾呂小姐亦贊同政府禁酒吧賣酒的做法，「外國人好鍾意攬攬鍚鍚飲酒。」又舉例諾士佛臺都有大批人沒戴口罩「飲飲食食」。她認為只是封一段時間影響不是太緊要，希望業界「忍一忍」。對於進一步的封關春施，她又表示十分支持，亦希望被檢疫的人自己檢點，安守在家中。

聽眾陳先生認為，酒吧的確是大量人聚集的地方，贊同禁酒令做法。（資料圖片）

除了禁酒令外，政府亦規定，非本地港人由周三(25日)零時起不得入境，已獲簽證的外傭，到港後亦要隔離14日。人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，中介公司會確保僱主了解情況，決定好讓外傭家居隔離，還是另覓地方，才讓她來港。惟她無奈指政策混亂，政府曾表示中介公司亦需承擔責全任：「我哋無理由去佢屋企睇佢有冇隔離，定佢報咗個地址我哋，我哋就去查佢。」

僱主多選擇租酒店讓外傭隔離

她指，僱主普遍選擇酒店，中介公司會盡量提供協助，兩周隔離連同食物支出逾6,000元，對僱主而言亦是一定負擔，故中介公司接到不少僱主選擇延遲，「唔比嚟住（香港）係好多」。外傭確診個案上升，有部分外傭堅持假日出外，更引致與僱主產生爭執，中介公司近日亦接獲大量類似求助，「互相協調，呢個時候冇辦法。」