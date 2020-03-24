【新冠肺炎】新聘菲傭初確診　僱主需承擔醫療費：一半人延遲來港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，消息指今日（24日）其中一宗初步個案為新聘的菲傭，於3月20日抵港。有僱主協會透露，現行法例下，僱主需承擔一切的醫療費用，批評港府「把關不力」，若僱主沒有另外預訂酒店供抵港外傭隔離，便如同「直接將病毒帶入屋」；外傭工會亦重申，僱主不得解僱患病外傭，否則有機會觸犯《歧視殘疾條例》。雙方皆認為，政府應提供地點，統一供外傭作檢疫，以方便管理。 《香港01》已向勞工處查詢。

本港截至昨日（23日）累計357宗個案。據悉，今日新增14宗初步個案，其中一人為新聘的菲傭，於3月20日抵港。由於政府早前已公布，由昨日（19日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日，外傭一般會留在僱主家，僱主亦可安排其他地方進行家居強制檢疫，惟須負責住宿費用、膳食津貼。

▼最新一輪防疫措施▼

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香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指出，根據法例，僱主需承擔一切醫療費用，惟其批評：「帶咗啲危疾嚟香港，係咪要僱主負責？」她提醒，未必所有保險皆是「全包」，僱主需細閱保簽條款。她更認為，這已不是錢的問題，直言香港現時有40萬名傭工，「若有少少差池」，後果會十分嚴重。針對現時的檢疫安排，她認為若僱主沒為外傭另外訂酒店，是次事件證明如同「直接將病毒帶入屋」，認為政府應租用酒店，供抵港外傭入住統一隔離。



香港亞洲家務工工會聯會組織幹事黎曉君指，外傭無論是否因工受傷，在香港的一切醫療支出皆由僱主承擔。她亦指，僱主不能在其患病期間提出解僱，因有機會觸犯歧視殘疾條例。現時經濟下滑，她認為普遍家庭未必能承擔14日酒店費用，認同政府應借用檢疫中心供外傭隔離，「亦都可以更方便管理，提供不同語言服務。」

3月22日，記者到中環皇后像廣場一帶觀察，休憩的外傭顯著減少，多名外傭表示不清楚本港的入境措施及隔離政策。（張浩維攝）

已有一半僱主選擇延遲外傭來港

香港僱傭代理協會主席張結民表示，由於僱主與傭工已簽定合約，需承擔外傭在港的一切費用，包括醫療費用，「抵達香港已經係由僱主負責，家居隔離都要比住宿、食物費用」。他解釋，以自己公司為例，九成僱主都會購買全保，加上外傭在港可享與港人一樣的醫療福利，故相信保險足以應付。他指，原本因為疫情，已有一半僱主選擇延遲外傭來港，相信事件後會有更多僱主延遲。