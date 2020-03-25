【港鐵加價】新票價明出爐　運輸業工資指數倘跌多於1.7%須減價

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，港鐵上月宣布，票價會凍結至今年年底。政府統計處明日（26日）將公布去年12月的運輸業名義工資指數，連同此數據代入港鐵可加可減票價機制，便能得悉港鐵新一年度實際票價調整。 按照目前已有的數據， 去年12月的綜合消費物價指數按年變動為2.9%。根據機制的方程式運 算，倘明日運輸業名義工資指數錄得多於1.7%跌幅，港鐵原定於6月1日起的新一年度車費，其實需要減價。

政府統計處周四（26日）將公布去年12月運輸業名義工資指數，屆時便能得悉港鐵票價新一年調整幅度。（資料圖片）

政府統計處周四（26日）公布去年12月運輸業名義工資指數變動，根據港鐵票價調整機制的直接驅動方程式，當中主要以綜合消費物價指數變動及運輸業名義工資指數變動，決定整體票價調整幅度。

根據目前已知的數據，去年12月綜合消費物價指數變動為2.9%，將此數字代入方程式計算： 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動（2.9%）+ 0.5 x 去年12月工資指數變動（周四公布）—生產力因素（0）—額外扣減（0.6%）＝票價調整幅度 1.45% ＋0.5 y% - 0.6%＝票價調整幅度

以上述方程式計算，倘明日公布去年12月份運輸業名義工資指數變動多於1.7%跌幅，港鐵車費料須減價。反之，工資指數變動少於1.7%跌幅，票價實際按照機制須加價。但參考去年第3季的工資指數變動為3.9%，未知第4季會否錄得大幅度下降。

同時，港鐵上月發新聞稿公布，鑑於新型冠狀病毒疫情對本港社會各界造成極大挑戰，宣布今年全年港鐵車費不會有調整，並會透過車費扣減優惠或其他安排，以令車費維持不變。

0.3%加幅 留待2021年度追加

然而，雖然港鐵指今年餘下時間車費票價不會調整，但去年港鐵實際票價加幅為3.6%，僅因2018年第4季家庭住戶入息中位數變動為3.3%，觸及「封頂」機制，以致當中的0.3%加幅留待2021/22年度追加。

故此，倘周四公布運輸署工資名義指數變動後，實際港鐵票價有增幅，今年全年票價暫不會增加。惟由於凍結車費「有限期」，故明年1月1日起，除了要計及今年港鐵實際加幅，亦須涵蓋須「追加」的0.3%，屆時加幅會更大。

另一方面，倘周四公布運輸署工資名義指數變動多於1.7%跌幅，根據過往經驗，港鐵車費料今年6月開始減價。惟明年1月1日起，計及「追加」的0.3%，其減幅可能被抵銷或減幅會出現下調情況。