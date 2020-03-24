【港鐵加價】早前宣布凍結　惟按機制本不能調整　議員：應減一成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港鐵上月公布今年底前車費不會有實際調整，與市民共度時艱。然而，港鐵票價調整機制其實設有「負擔能力上限」的封頂機制，即票價加幅不會高於去年第4季本港家庭每月收入中位數，由於該數字錄得2.48%跌幅，即港鐵按原有機制，票價本身就不會上調。 有立法會議員表示，港鐵過去10年的票價加幅已累計約30%，認為在現時的經濟環境下，港鐵今年應先減價10%，肩負大企業的責任；長遠而言，應修改可加可減機制，票價調整與盈利掛勾。

港鐵票價調整機制設有「負擔能力上限」的封頂機制，即票價加幅不會高於去年第4季本港家庭每月收入中位數。（資料圖片）

政府統計處早前公布去年第4季家庭住戶每月入息中位數為27,500元，較2018年同期錄得28,200元，下跌2.48%。

根據港鐵可加可減票價機制，其直接驅動方程式會根據去年12月的綜合消費物價指數以及運輸業工資指數變動，而決定港鐵的票價調整。按照已公布的數據，去年12月的綜合消費物價指變為2.9%，運輸業名義工資指數則在本周四（26日）公布。倘參考去年第3季運輸業名工資指數3.9%，代入方程式計算，料港鐵票價加幅為2.8%。

0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動— 生產力因素— 額外扣減 = 整體票價調整幅度 去年第四季家庭住戶入息中位數變動為-2.48%，根據機制下的「封頂」，今年港鐵票價加幅上限為0%

但港鐵上月20日公布，因應疫情對本港社會各界造成極大挑戰，故即使政府統計處尚未公布去年12月運輸業名義工資指數按年變動及其他相關數據，仍決定透過車費扣減優惠或其他安排，令港鐵車費於本年度餘下時間，不會有實際調整。在此安排下，使用八達通的乘客票價至今年底仍然維持不變。

然而，根據港鐵票價調整機制，設有「負擔能力上限」以照顧市民負擔能力，故去年第四季家庭住戶月入中位為27,500元，較2018年下跌2.48%，當票價實際加幅於本周四公布後，如幅度為正數，按港鐵早前說法，票價暫不會調整，料會留待下一年度追加。倘實際幅度錄得負數，票價則需要下調。

陳恒鑌認為，港鐵應該減價。（資料圖片）

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，過去10年港鐵已累計加價30%，認為無論運輸業名義工資指數為何，在現時失業率高企，經濟蕭條的情況下，港鐵都應該減價，更要求港鐵在未來3年逐年減價，抵消失過去10年的加幅，今年應至少先減10%。他表示，已向政府反映相關意見，暫時反應正面。

陳恒鑌又批評，可加可減機制本身設計有漏洞，未有考慮港盈利，以致過去幾年雖年賺過百億元，卻仍可以加價，建議機制應與盈利掛勾。