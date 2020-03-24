【新冠肺炎】新檢疫令生效第五日 機場5095人入境創新低　

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球大爆發，由本月19日凌晨起，所有外地抵港人士，均需接受隔離14日，昨日（23日）是政策生效的第五日。入境處數據顯示，昨日入境人次跌破1.2萬，只有約1.12萬人，當中最多人經港珠澳大橋入境，其次便是機場，兩者人次相若。在機場人次方面，入境入次為5,095人，創檢疫令生效五日來新低，亦較前日跌17%。

▼最新一輪防疫措施▼

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入境處公布3月23日的出入境旅客統計數字，當日共有5,095人次經機場入境，當中香港居民有4,536人次，佔整體近九成，其次則是其他訪客有529人次，佔一成，餘下的是內地訪客，只有有30人次。三個組別皆較前日進一步下降。

翻查19日至22日的數據，經機場的入境人次，分別為6,771、7,074、7,116、6195人次，換言之昨日的機場入境數目是新檢疫令生效後，五日以來最低，更是跌破6000人次的水平，較前日跌約17%。

港珠澳大橋方面，昨日共有5,299人入境，佔整體入境人次約45%，當中有4,930人次為香港居民，其次是其他訪客有353人次，內地訪客有16人次。另外，餘下的深圳灣口岸，共有1,258人入境，佔整體人次一成，當中1,053人次為香港居民，其次是其他訪客有201人次，內地訪客有4人次。



縱觀五日的數據，昨日的整體入境人次亦是創下新低，只有11,652人次，較前日的12,797人次跌8%，當中九成入境人士為香港居民。