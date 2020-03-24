【新冠肺炎】數碼港首辦虛擬招聘博覽　提供逾700個職位空缺

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，部分行業如飲食、零售首當其衝，亦有行業嘗試數碼轉型。數碼港下月初舉行招聘博覽，因應疫情，首次以網上虛擬形式進行，逾120間大型企業及初創參與招聘，共提供逾700個職位空缺。數碼港公眾使命總監陳思源期望，求職者人數可與去年相若，達到2000多人；數碼港電競及青年組高級經理梁德明亦提醒求職者可善用網上優勢，如Video CV自我介紹。

數碼港公眾使命總監陳思源（中）指招聘會舉行多年，因應疫情，首次以網上形式進行。（大會提供）

數碼港公眾使命總監陳思源舉例如大企業改用雲端、網上會議，零售銷售又轉為網上賣買。他指，數碼港企業在疫情「轉危為機」，如推出流動探熱機械人、統計防疫物資的大數據APP，加上近年虛擬銀行、虛擬保險出現，創科界可謂「求才若渴」。

職位較上年增逾百個

他指，職位空缺較上年多逾100個，在今年超過700個職位中，技術專才佔大約五成，與業務發展職位，如市場推廣或營銷等亦佔約三成。他認為，這反映了有初創企業發展漸趨成熟，人才需求已擴展至業務拓展層面，強調業界需要任何背景的人才。

陳思源又指，招聘會舉行多年，因應疫情，首次以網上形式進行，暫時收到僱主的反應是「十分之好」，公司亦可彈性配合。他提到，去年的入場人次達2600人，期望今年人數相若。

求職者可善用網上優勢 如Video CV

數碼港電競及青年組高級經理梁德明介紹平台時，提到多項功能，除了網上講座功能外，亦設即時互動聊天室，求職者與僱主可即時互動。他提醒，雖然足不出戶已可進入平台，求職者應善用網絡優勢，「好好預備資料」，亦應靈活多變地自我介紹，「例如用Video CV功能，拍片放上網」。他又提醒，求職者宜注意社交禮儀，「唔好以為去到網絡世界，就無需理會社交禮儀」。

數碼港電競及青年組高級經理梁德明指，求職者應善用網絡優勢預備資料。（大會提供）

人力資源顧問：創科業機會仍多

從事人力資源管理科技的 GetLinks 創辦人郭境林指，出現疫情以致招聘速度減慢，但仍見到不同企業持續請人，強調行業仍有大量機會。有虛擬保險的公司代表亦指，疫情引發了更多電子交易商機，市民花更多時間留意相關產品，投保量大增。

數碼港將於4月3日至4日舉辦「數碼港虛擬招聘博覽 2020， 鑑於疫情持續，將首次以虛擬互動形式進行。博覽有逾120間大型企業及初創參與招聘，共提供逾700個職位空缺，求職者即日起可到網站https://hkcyberport.vfairs.com報名。