中一自行分配學位4月7日放榜　教育局籲學校取消大型家長會

中一自行分配學位今年起會一如小一自行派位，與統一派位分開放榜。教育局今日（24日）公布，若小六生獲報讀中學取錄，他們將於下月7日接到中學通知。 因應冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局呼籲學校向未獲通知、須參加統一派位的學生，提供彈性安排，如將升中選校文件郵寄給家長，又或預約時間讓他們回校領取，取代傳統的大型家長會。

升中自行分配學位階段將於下月7日放榜。（資料圖片）

受疫情影響，教育局本月初公布，將「中一自行分配學位」延至4月7日公布。而教育局今日提醒，若家長接獲子女被選為正取生的通知，毋須回覆學校；但如子女已獲不參加派位的直資中學錄取，家長必須在下月16日或之前決定是否保留直資中學學位。因為放棄直資學位者必須取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，才可保留自行分配學位中成功申請的學位，否則學童將按既定機制派往有關直資中學。

至於沒接到正取生通知，須參加統一派位的學生，將透過就讀小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表等；家長亦可透過學校或教育局網頁等查閱選校手冊。

為防止武漢肺炎擴散，教育局建議小學提供彈性安排，避免舉行大型家長會，可考慮將升中選校文件郵寄給家長或預約家長到校領取文件；並用電話、電郵等向家長提供選校支援。