【新冠肺炎】GCE及IGCSE取消　約300直資校考生受影響

新型冠狀病毒疫情在全球擴散，負責舉辦英國GCE及IGCSE考試的劍橋大學國際考評部宣布，全球五、六月的考試將會取消。香港直資學校議會主席陳狄安表示，目前最少有七至八間直資學校、約200至300位學生報考今屆GCE高考。陳指，雖然部份考生或已獲大學有條件取錄，但目前尚未知道最新的評核方法，令部份考生對升學影響感到擔心。他指，機構將於本周四公布詳情，期望可釋除疑慮。

負責舉辦英國GCE及IGCSE考試的劍橋大學國際考評部宣布，全球五、六月的考試將會取消。（網上截圖）

劍橋國際取消GCE等考試 學生將收到評級及證書

根據考評局資料，香港的GCE高考及IGCSE會考由兩個機構主辦，分別是劍橋大學國際考評部（Cambridge Assessment International Education）及培生愛德思（Pearson Edexcel）。考評局表示，劍橋國際主辦、原定5月及6月舉行的GCE及IGCSE考試將會取消；至於培生所主辦的GCE、IAL、IGCSE及GCSE，考評局仍與機構商討中，最新安排有待公布。

劍橋國際在官網表示，由於疫情迅速變化，全球多間學校均於5月及6月關閉校園，令考試難以舉行。劍橋指，為保障師生健康及安全，和確保考生之間的公平性，決定取消全球的考試，形容這是一個艱難的決定。劍橋表示，學生將收到機構發出的評級及證書，亦會向學校提供相關的評級指引，料於本周四公布詳情。

目前，不少國際學校學生均有參加GCE等考試；英基學校協會屬下共有5間中學，超過900位學生應考GCSE/IGCSE考試。直資學校則約有200至300位GCE考生，包括來自傳統名校聖保羅書院和聖保祿學校。

聖保羅書院副校長袁經恒表示，其學校於兩年前開辦GCE高考課程，課程首批學生於今年應考培生主辦的考試。（資料圖片）

聖保羅書院首批考生應考IAL 未憂影響報大學

直資傳統名校聖保羅書院副校長袁經恒表示，其校於兩年前開辦GCE高考課程，課程首批學生於今年應考培生主辦的考試。袁指，機構暫時未有取消考試，但認為能否維持開考「不樂觀」。他表示，學校有約16個IAL應屆考生，中五時已完成AS-level考試，整體成績不錯，去年以這部份成績，再加校內預計分（Predicted Grade）報考海外及本地大學，大部份已獲大學有條件取錄。

他認為，一旦培生取消GCE考試，學生雖然未能應考餘下的A-level高級程度部份，但相信大學仍有AS-level成績參考。而疫情拖累各地公開試，他相信大學亦會在收生安排上酌情處理，不太擔心會影響學生升學。

香港直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安表示，目前最少有七至八間直資學校、約200至300位學生報考今屆GCE高考。（網上圖片）

直資校約300位考生應考GCE 考生感失望

香港直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安表示，目前最少有七至八間直資學校、約200至300位學生報考今屆GCE高考。其校有約30個學生應考GCE、IAL等考試。他指，不少考生知悉考試取消後均感到失望，「磨劍咁耐，都想搏一次。」

陳狄安指，GCE沒有必修科，考生可自由報考三科或以上科目，各科的校本評核佔比不一，屆乎約兩至四成，由於機構未有公布評分的最新安排，故未知會如何參照校內評核成績，其校學生亦繼續溫書準備。他認為，疫情下取消公開試，固然對今年考生不利，「因為有啲人可能係考試叻啲」，但在今次特殊情況下，若參照校內成績評分未必不公平，亦相信各地大學會彈性處理今年考生成績。