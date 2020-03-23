【新冠肺炎】IB正式取消4月底至5月考試　英基：部分如常舉行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，港府日前宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，英國早前亦宣布原定今年5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）取消。 國際文憑組織（IBO）正式宣布，稱原定4月30日至5月22日的考試將會取消。英基學校協會今日（23日）向家長發信，稱昨日有社交媒體及傳媒報道揭露有關重要消息的方式並非完全正確，她表示部分考試取消，但部分仍維持依照原定時間舉行（with some exams cancelled and some still scheduled to take place）。

去年本港共有34名學生在IB考試中取得滿分，成為IB「狀元」。（資料圖片）

國際文憑組織IB宣布，決定取消4月30日至5月22日期間的文憑課程等考試；組織指，考慮到師生等正面對的困難，在聽取持分者意見後，作出有關決定，認為是最負責任及最道德的做法。

英基行政總裁葛琳（Belinda Greer）今日在致家長信函中表示，現時情況並不簡單，部分IB考試已取消，但部分仍維持依照原定時間舉行，昨日在社交媒體的消息及傳媒報道揭露有關重要消息的方式並非完全正確，部分細節仍要在適當的時間與IBO了解。

葛琳續指，雖然現時IB的考試模式仍存在不確定性，但即使考試取消，校方以及考試委員會將確保學生的成績，反映其實際表現。她表示，理解學生及家長對目前情況感到焦慮，不論學生需否出席考試，英基會確保學生獲取應得成績。

根據英基網頁資料，但原定5月舉行的IB考試及IB職業職業相關課程考試取消，IBO正擬定實際程序，並承諾3月27日前作決定。英基強調，大學已確定認受考試取消後的評估成績。另外，英基指目前仍待IBO的官方消息，期望組織今日稍後會有詳細公布。

根據IBO網頁資料，旗下大學預科課程（IBDP）有33間香港學校參加，當中主要為國際學校、私立學校及直資學校，包括英基學校協會旗下7間學校、聖保羅男女中學及拔萃男書院等。去年本港共有34名學生在考試中取得滿分，成為IB「狀元」。