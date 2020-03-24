【新冠肺炎】Pure Fitness公開確診者到訪行程　有人參與6次課堂

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案繼續上升。其中有多名確診者曾到Pure Fitness健身。Pure Fitness上周五（20日）宣布即日起關閉所有分店至4月2日，今日（24日）再進一步公布5位確診持卡人的到訪記錄，包括新公開行程的第227宗28歲男子於3月4日至15日期間，有5天到訪3間分店，共參與6次課堂訓練。第339個案32歲男子於3月9日起一連三日到位於中環工商銀行大廈的分店健身，參與私人訓練課程，期間他曾用膳，其私人教練至今沒有任何病徵出現，正自我隔離等待測試結果。惟個案199仍未有詳情。

28歲男子到訪3分店上6次堂

Pure Fitness表示，確診個案227（即28歲男子），有5天到訪3間分店。在加州大廈分店的到訪紀錄為︰於3月4日晚上7時半到達，參與10分鐘後的RPM課堂、3月14日晚上6時17分到訪但沒有參與課堂、及15日下午3時59分到達，並參與5時10分的BODYPUMP課堂。在中環工商銀行大廈分店，到訪紀錄包括於3月5日晚上7時27分參與十分鐘後的Pilates課堂、於晚上8時45分上BODYPUMP課堂。至於建業榮基中心分店，他於3月8日下午4時35分抵達，參與5時的Pilates課堂，及6時10分的BODYPUMP課堂。他參與了共6次課堂訓練，並沒有進行私人訓練課堂、沒有使用蒸氣室、桑拿室，及沒有到nood food用膳。

32歲男子的私人教練等待測試結果

確診個案339個案（即32歲男子），曾到訪兩間分店，包括於3月9日下午6時半、16日下午6時43分及17日下午7時5分，在中環工商銀行大廈分店，接受私人訓練課程，期間他曾到nood café用膳，但沒有使用任何蒸氣室或桑拿室。另外，於3月10日下午6時41分、11日下午6時36分、及18日下午7時10分，到訪國際金融中心（ifc）分店期間，他只作獨自訓練，未有參與任何團體訓練課程，或使用任何蒸氣室或桑拿室。Pure Fitness表示，他的私人教練至今沒有任何病徵出現，但正自我隔離等待測試結果，亦已聯絡該私人教練的其他學員。

▼最新一輪防疫措施▼

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Pure Fitness早前已公開個案195、248的資料。惟就個案199，Pure Fitness表示，衞生署基於私隱理由未有透露其個人資料，並勸喻確診者自行與他們聯絡。若Pure Fitness收到任何更新資訊，將即時向外界公布。