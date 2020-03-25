【新冠肺炎】港大研究：病人病毒量首周最高　一毫升口水有10萬粒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港大學微生物學系發表最新研究，指出染上新冠肺炎的病人，其口水每毫升有逾十萬粒病毒基因，其體內的病毒量在發病後第一周為最高，有7名病人在發病後20天仍能檢測到病毒，其中一人病毒更留在體內長達25天。研究又指出，年紀愈大的病人，其病毒量也會愈高；而嚴重個案的病毒量是輕微個案的十倍。 參與研究的港大微生物學系臨床副教授杜啟泓指出，病發初期病人大多仍未入院，引致病毒容易在社區傳播，因此必須做好圍堵，病人如感到有不適，應立即求醫，而醫生也應盡早為病人做檢測。

新型冠狀病毒最新相片曝光。香港大學李嘉誠醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡硏究所合作，從新型冠狀病毒患者分離及培育的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）電子顯微照片。病毒經過24小時培育之後，大量病毒（經電腦掃描着色為橙色）附於細胞表面 （經電腦掃描着色為藍色），大約有300粒。（港大醫學院提供圖片）

一人病毒留體長達25天

研究團隊在1月22日至2月12日進行群組研究，於瑪麗醫院及瑪嘉烈醫院找到23名病人，分別是13名男性及10名女性。當中13人病徵較輕微，10人病情較嚴重，需要氧氣協助呼吸，其中有5人更需入深切治療部，2人最終死亡。這23名病人年齡介乎37至75歲，中位數是62歲，當中近半有長期病患。

研究團隊收集了23名病人的深喉唾液、血液、尿液、糞便樣本，結果發現病毒量的中位數是每毫升口水有逾10萬粒病毒基因，而病毒量在發病後第一周為最高，然後會慢慢減少。不過有7名病人在發病後20天仍能檢測到病毒，其中一人病毒更留在體內長達25天。但研究團隊指，病毒留在體內較長時間，不代表病情會較為嚴重。

另外，研究指出，年紀愈大的病人，其病毒量也會愈高；而嚴重個案的病毒量是輕微個案的十倍。團隊又發現，大部分病人在第7天或以後開始出現抗體IgM 和IgG，亦沒有發現病毒出現基因變異。

杜啟泓指出，病發初期病人大多仍未入院，引致病毒容易在社區傳播，因此必須做好圍堵。（資料圖片／余俊亮攝）

患者發病初期多未入院 社區傳播風險過

參與研究的港大微生物學系臨床副教授杜啟泓表示，研究發現病毒量在病發初期最高，而病發初期病人大多仍未入院，引致病毒容易在社區傳播，因此必須做好圍堵，病人如感到有不適，應立即求醫，而醫生也應盡早為病人做檢測。他續指，研究發現病毒可以留在體內長達20天，以致病人未能通過病毒檢測而出院，「如果佔用隔離病床時間長，流轉就慢，容易迫爆。」

他又稱，研究發現大部分病人的抗體在病發後第7天才出現，而市面上聲稱可憑驗抗體去有無患病的測試未必有效，「如果太早驗，會有假陰性，因為未有抗體，就算驗到陰性，都唔代表無事。」

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