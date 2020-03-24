【新冠肺炎】港澳午夜起入境需檢疫 　港太急忙過大海為夫送衣

港府收緊入境檢疫限制，明日（25日）凌晨起非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港將不准入境；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，改為強制檢疫14日，不再豁免；澳門政府今日（24日）亦公布推出類近措施，由香港入境也要先檢疫14日。 《香港01》記者夜晚時分到港珠澳大橋香港口岸視察，人流較疏落，不少港人趕在「封關」前數小時回澳門。有市民今日即日來回港澳，主要是為探親及取藥，擔心被家居隔離14日影響工作；有「港太」今日也特意到澳門，為在當地工作的丈夫送衣後再回港，無奈說：「都無辦法啦。」

午夜起經港珠大橋入境香港，需強制家居檢疫14日。（羅君豪攝）

澳門行政長官賀一誠今日（24日）亦宣布，明日零時零分起，所有外國人及入境前14天內曾經到過外國的內地、香港、台灣居民，禁止入境澳門；所有入境前14天內到過香港、台灣的人士，須在衛生當局指定的地點接受14天醫學觀察。

在港珠澳大橋香港口岸，已不斷有廣播通知旅客上述安排，仍有不少市民入夜趕回澳門工作。據記者觀察，有旅遊巴上全部乘客穿保護衣，有疑似工作人員指澳門政府派車接載澳門人回去。

▼最新一輪防疫措施▼

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慈母往澳門照顧臨盆女兒 歸港無期被逼辭工

冼先生擁有香港及澳門身份證，夜晚從香港趕回澳門工作，原本在澳門亦有居所的他，打算短時間內留在澳門，但其家人則長居香港，故新措施令他們分隔兩地。他認為澳門該措施只是對港府「還招」，也指「我哋無去過外國，自由度應該大啲」，又嘆言「唔返住啦，返嚟要困14日，澳門啲嘢唔洗做」。他指對於其經常要到澳門工作、需即日來回的工程師朋友而言，十分不便，變相擱置工作。

陳女士也較原計劃提早一個月過澳門，照顧即將臨盆女兒，「行程打亂晒，家居隔離買嘢都唔方便」，故政府宣布新措施後，她即趕「尾班車」去澳門，本來打算在澳門留一個月，現在歸港無期，也辭去文職工作。

劉女士表示，丈夫以往每周回港一次，受新措施影響無法常回港，故今日她到澳門為丈夫送「夏天衫」，再把其「冬天衫」帶回港，對於因新措施一家人暫時要分隔兩地，無奈說「無辦法啦」。

有往澳門人士趕在24日午夜前離港，避免入境澳間需強制檢疫14日。（羅君豪攝）

多人生活大受影響

關先生也因新措施即日來回港澳，長時間在澳門工作的他，今午回港取藥，夜晚趕回澳門，否則藥物不足，若被家居隔離也影響工作，只能忍耐與家人暫分開兩周。他又指，本來其家人也到澳門遊玩數天，因新措施今日也提早回港。另一即日來回的吳小姐表示，今日特意來港購物及探望父親，嘆言「唔知幾時可以返香港」，也認為新措施「麻煩但需要」。

此外，台灣旅客陳小姐和吳小姐自言是「失業遊民」，月初來港旅行，豈料台灣其後實施出入境管制，回台需接受家居隔離，故決定暫時留港。陳小姐說，因逗留期限將滿，加上澳門政府宣布封關措施，故又提早一周到澳門購物，來回後在港逗留期可延長一個月，主要留在朋友家及「耍廢」（即港人指Hea）。