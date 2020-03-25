【新冠肺炎】台、澳入境者強制檢疫至5月7日　議員斥港府前後矛盾

政府昨晚（24日）刊憲，將14天的強制檢疫安排由只適用於內地抵港人士擴展至由澳門及台灣的抵港人士，條文有效期至2020年5月7日午夜12時。 惟行政長官林鄭月娥於於3月23日公布新措施時，當時只稱四項加強措施，包括台澳抵港入境措施在內，「暫時為期14日」。 特首辦回覆查詢表示，有關台灣及澳門入境人士的政策措施將與內地入境措施一樣，將生效至5月7日。立法會議員尹兆堅批評政府做法朝令夕改，令在外港人無所適從，同時反映港府抗疫能力低。

▼最新一輪防疫措施▼

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《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）規例》於3月24日刊憲，指將14天的強制檢疫安排由只適用於內地抵港人士擴展至澳門及台灣的抵港或過去14天曾於該地逗留的人士，有效期至2020年5月7日午夜12時。有多名往來澳門的港人及澳門人反映，質疑由為期14天，延長了有效期，令人混淆。

據行政長官林鄭月娥於3月23日公布有關措施時指出，「由後日（3月25日）凌晨零時起將實施的以下措施，暫時為期14日」，包括第四點︰「所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。」

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特首辦：將和從內地入境安排一樣 生效至5月

但據特首辦回覆查詢表示，所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）規例》生效至5月7日。 至於其餘3項安排，包括由3月25日凌晨零時起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境。從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境。香港國際機場將停止一切轉機服務。上述安排暫時為期14日。

尹兆堅：政府推行前無深思熟慮​

短短一日時間，政府的限制入境措施卻有不同說法，立法會議員尹兆堅批評政府政策「朝令夕改」，令在外地的港人無所適從。他指，不少在外地港人會因應政府公布的入境政策安排相應的探親、商業往來等行程計劃，隨時會因應政府政策變動「打亂陣腳」，對商業或生活往來有一定程度影響。同時，他認為變動為對齊內地入境安排而作出更改，顯示政府於推行政策前無深思熟慮、內部抗疫能力低。