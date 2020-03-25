【新冠肺炎】澳門台灣入境今須檢疫　港珠澳大橋入境人次昨增六成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，本港今日（25日）零時零分起，所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港的非香港居民不准入境；從內地、澳門和台灣入境的非香港居民若過去14天曾到海外國家或地區，亦不准入境。 昨日（24日）是「封關」前最後入境機會，入境處數據顯示，昨日內地及其他旅客入境數字創自上周四（19日）來新高，共2,246人次；當中「其他訪客」達1,809人次，比周一（23日）高逾一倍。 另外，今日起所有從澳門、台灣入境人士，包括香港居民和非香港居民，均需接受14天強制檢疫。昨日經港珠澳大橋入境的人次亦創自3月19日後新高，比前日增加約67%，當中近90%為港人，達7,851人次。

▼3月25日凌晨港珠澳大橋入境情況▼

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自港府於3月19日實施外地入境須強制檢疫14日措施後，入境旅客數目大減。昨日本港入境人次為14,783，當中以港珠澳大橋最多，共8,840人次，比前日增加約67%。其他旅客人次則為942人，同樣是六日來新高，而達88%入境人次為港人，港人入境人次亦創自3月19日新檢疫令生效後最高。

而港珠澳大橋出境人次方面，昨有7,199人次出境，當中香港居民、內地訪客及其他訪客，則分別有6,050、67及1,082人次。

在機場的出入境方面，昨共有4,416人次入境，當中其他訪客入境人次為855，為新檢疫令生效後最高；但香港居民入境人次則是新檢疫令後最低，僅3,488，比周一跌約23%。而昨機場出境方面，共有858人次出境。

而在深圳灣方面，昨共有1,527人次入境，與過往數日相若。香港居民、內地訪客及其他訪客的入境人次分別為1,198、317及12人次。出境方面，昨共有2,647人次經深圳灣離港。

▼最新一輪防疫措施▼