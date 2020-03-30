【新冠肺炎】戴手套穿雨衣就安全？黃任匡：保護不好、亂脫更危險

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）令本港人人自危，不少人出入人多密集地方，或會選擇自備個人防護裝備（PPE），但不是所有人都能輕易購入專業級別的保護衣，唯有自備「土炮」裝備——浴帽、眼罩、口罩、便利雨衣、手套等缺一不可。不過屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡提醒，部分雨衣太過鬆身，「未必可保護你之餘，脫下時反而造成更大危險」，有機會將上面的病毒或飛沫彈起，感染本身的衣物或身體。 黃任匡又提到另一大伏位是「戴手套」，建議一般市民日常不用戴，既不時常更換，更有機會不為意撥弄頭髮及接觸面部，又減少洗手次數，最終適得其反。

屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡提醒，部分雨衣太過鬆身，「未必可保護你之餘，脫下時反而造成更大危險」，有機會將上面的病毒或飛沫彈起，感染本身的衣物或身體。(楊榮飛攝)

近日不論是機場、醫院，甚至公共交通工具上，都會看到有人穿上即棄式保護衣防疫，但所謂「全副裝備」都是非常「土炮」，像浴帽、眼罩、口罩、便利雨衣、手套，甚至膠袋等。不過黃任匡指，懂得穿亦要懂得正確地脫，即使是醫護人員，如何正確地脫下個人防護裝備（de-gown）都要受過訓練，「因為保護衣上，你會假設已經污染，已經有病毒或飛沫，如果隨便地脫下，就會將上面的病毒或飛沫彈起，感染你本身的衣物或身體」。

黃任匡指如果戴上手套，手套應牢套雨衣衣袖管，讓內裏的衣服、手臂或飾物不會受到污染。(楊榮飛攝)

醫護用的防護衣設計，本來就與市面一般雨衣不同，黃任匡表示，大部分保護衣都是背後開口，有綁帶或拉鍊，讓使用者拉開它離開身體，慢慢捲起再扔進有蓋垃圾桶。

黃任匡表示，大部分保護衣都是背後開口，有綁帶或拉鍊，讓使用者拉開它離開身體，慢慢捲起再扔進有蓋垃圾桶。(楊榮飛攝)

惟一般雨衣為方便不同體型及活動，衣袖設計都非常寬闊，手袖亦不會太長，基本擋風隔雨仍然適用，但到了防疫層面，黃任匡直言「穿不好跟無穿沒有分別」，指如果戴上手套，手套應牢套雨衣衣袖管，讓內裏的衣服、手臂或飾物不會受到污染，「最常見有人會穿起保護衣、戴好手套後，又伸手入保護衣內到褲袋拿手機，前功盡廢」。

而正式的脫下保護衣的程序都是非常繁複，每脫下一件防護裝備，都要清潔雙手最少20秒，次序是由脫手套開始，再到保護衣、再到頭套及面罩、最後才脫下口罩。

+ 3 + 2

黃任匡又提到，不少市民為減少直接接觸外間物品，都會戴上手套，這樣「反而是更污糟，因為你沒有可能每按一下𨋢掣、每開一道門，就換一對手套。而你戴手套時會不為意地撥頭髮、弄眼鏡、戴口罩、脫口罩……戴着手套就很危險」，他建議市民日常不用戴手套，可改為帶一支酒精搓手液搓手，或看到有水龍頭時就盡快洗手。

黃任匡指明白市民會因為疫情感到不安，但認為要帶防護裝備的話，一個外科口罩再加上一個眼罩已經很足夠，「從外地回港的人坐飛機，或去人多聚集的地方，我們建議仍然都是，戴口罩、勤潔手、與他人保持適當的距離」。