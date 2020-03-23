【新冠肺炎】瑣碎但要知！Dr.K Kwong解答防疫品關鍵細節　家居篇

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，世界衞生組織將疫情定性為「全球大流行」，本港不少學者都指疫情未「見頂」，預計短期內不會完結。口罩、酒精用品、漂白水等等抗疫用品有備無患，不過有沒有使用期限？可以存放多久？是否仍有效？化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）為大家逐一解答。

化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）解答防疫小細節。（林頌華攝）

Q：酒精、漂白水、次氯酸水出廠後可以放多久？

Dr.K Kwong指，酒精如在密封的容器之中，一般都不會過期，只會揮發令酒精濃度下降；對漂白水而言，「全世界公認了，漂白水出廠（次氯酸鈉濃度）最少要有5.25%，含量大致過了一年就會剩下一半，即2.5%，開水至1:99後有約250ppm。要殺菌消毒，數字上最少要200ppm以上才有效」，故漂白水放了一年仍有消毒功效。至於次氯酸水則「有得拗」，Dr.K Kwong指次氯酸與漂白水是同一種東西，只是不同酸鹼度，「一般買到的次氯酸水稀釋都只有200 ppm，差不多是（殺菌消毒）極限，只有即造即用的才安全，如買到兩星期前出產的次氯酸水，隨時有效物質已經分解了一半」。

Q：稀釋的1:99或1:49漂白水，可以放多久？

不少人會在家中，或看到商場、餐廳、健身室放置一支稀釋了的漂白水方便消毒，但Dr.K Kwong建議放置超過一日就不應再用，「正常人開漂白水一定用水喉水，不用蒸餾水，而水喉水會有細菌，令稀釋了的漂白水發霉變得混濁，細菌孢子及浮游物愈來愈多，用來清潔就有問題」。

Q：酒精及漂白水不能裝進飲品膠樽？

市面抗疫物資短缺，不少市民及區議員都會在區內分發共享物資，讓市民自携容器裝走。不過霎時間手上只有膠水樽，是否不能用以儲存酒精及漂白水？Dr.K Kwong指，檢查膠樽樽身的號碼，建議最好是用2號高密度聚乙烯（HDPE）及5號的聚丙烯（PP）的膠樽。

2號膠大多可見於奶類及酸乳酪飲料瓶，瓶身較不透光，亦可防止漂白水遇光分解；5號膠則為適用於微波爐的容器。

Dr.K Kwong補充，一般即棄飲品瓶或油瓶的膠為1號聚對苯二甲酸乙二酯（PET/PETE），建議只用作短期儲藏酒精或漂白水，因為盛載酒精久了會釋出微量酯類雜質，但仍屬安全，「其實可以放心，很多女士用的卸妝水都是用1號的PET樽，卸妝水亦帶有很多酒精」，「不過如果樽身透明程度高，就不適用於裝漂白水，因為被光照到就會分解」。

另外3號膠聚氯乙烯（PVC）製的樽市面少見，雖然它接觸酒精會釋出有毒的VC單體及增塑劑，但卻不比每人穿著的膠拖鞋釋出的多，建議只能短期盛載；4號膠則多見於保鮮袋，很少被製成膠樽，有的都可能很薄身易穿；而6號則是外賣常見的即棄容器和餐具，因為容易碎裂，都不建議使用，而7號膠，Dr.K Kwong則形容是一個「謎」，「不推薦！因為你不知道它是什麼，有機會是尼龍或聚酯纖維，可能會溶的」。

Q：環保酵素可否同作消毒防疫？

化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）解答防疫小細節。（楊榮飛攝）

環保酵素近年被稱為「萬用天然清潔劑」，利用廚餘及酵素就可以在家簡單製作，一般洗碗、拖地甚至除鏽漬及通渠都有效，但到防疫殺菌的層面又是否合用？Dr.K Kwong直言不推薦，指雖然環保酵素內有少量表面活性劑，能令細菌或病毒外殼的脂肪溶掉，但功效不足以跟肥皂比較，倒不如使用肥皂加水更實際。

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