團體要求停播《頭條新聞》和《鏗鏘集》 稱節目分化社會

港台節目《頭條新聞》早前播出諷刺警方的內容，引來警務處處鄧炳強早前去信批評節目內容顛倒是非，公營廣播關注組早前又批評廣播處長梁家榮沒虛心接受投訴。 商務及經濟發展局代表、梁家榮及7名關注組成員今午（25日）會面1.5小時，關注組會後表示已提交改革港台建議書，包括要求即時停播《頭條新聞》和《鏗鏘集》，批評節目分化社會，煽動反政府情緒。

凌友詩認為「元朗7.21事件」很難拿捏尺度，港台不應製作該議題節目。（羅君豪攝）

全國政協委員、「公營廣播關注組」召集人彭長緯表示，去年10月成立至今，間接或直接向港台及監管機構提交逾1.8萬宗主要關於《頭條新聞》及《鏗鏘集》的投訴，內容涉及港台主要時事節目及新聞報道「偏頗」、「不持平」和製造「社會分化」。他認為，港台依賴公帑營運，但以《頭條新聞》為例，形容是以低俗手法諷刺、貶低及抹黑政府，影響社會道德觀念，又質疑為何要製作這類「嬉笑怒罵」及非時事節目。

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彭長緯：何不訪問支持丈夫警嫂？

彭長緯又稱，《鏗鏘集》訪問批評丈夫「濫暴、亂打人」的警嫂，質疑為何不訪問一個支持丈夫的警嫂，認為節目以既定態度製造信息。他認為，港台有責任為政府講解新政策，例如可約見官員講解禁酒及派錢措施，以免出現訊息混亂。

在1.5小時會面中，彭長緯指梁家榮在會上沒有正面回應訴求，只表示會聽取多方面意見，他稍候會約見商務及經濟發展局長邱騰華表達意見。

另一關注組成員凌友詩認為，公營電台有特定角色，需要為政府傳達政策及正確價值觀。以去年備受爭議的「元朗7.21事件」為例，她認為可以描述黑衣人的想法，也要報道元朗居民想法，認為《鏗鏘集》報道「傾向黑衣人內心恐慌，最後說出來的故事給人整體感覺是傾向性非常明顯」，認為很難拿捏尺度，故不應製作該議題節目。

關注組強烈要求港台撤銷《頭條新聞》及《鏗鏘集》，以及更換「立場偏頗」的電視及電台節目主持；又認為應增加「奉吿」式新節目，協助政府主動澄清「假新聞」和「謠言」。