【武漢肺炎】市民連日搶米搶廁紙　商會：有貨返毋須擔心

武漢肺炎疫情爆發，市民由口罩荒陷入恐慌，市面米、即食麵、罐頭及廁紙均被搶購一空。香港供應商協會強調，這類「快流消費品」供應穩定，呼籲理性選購，毋須擔心。

補單已逐步抵港 毋須搶購和囤積

香港供應商協會的會員，是米、麵、油、奶粉、飲品、個人護理及衞生用品、清潔用品及預先包裝食品的「快速消費品」供應商。對於近期市民搶購上述產品，協會表示業界普遍有足夠1個月的存貨，雖然在搶購潮下部份產品供應緊張，但隨着工廠復工和補單的海外貨品逐步抵港，業界會即時補充到零售市場，呼籲市民毋須搶購及囤積。

原本有足夠庫存 市民搶購導致短暫緊張

協會主席何文錦解釋，各會員包括本地生產商和進口商，慣常都會按本地需求備有充裕庫存，尤其是農曆新年前會增加存量，亦會預先安排農曆新年後補貨。

何文錦本身從事紙品和罐頭食品進口，他表示原本存量足夠1個月消耗，但市民短時間搶購一空，而內地工廠因疫情而延期復工，補貨較為緊張。但隨着部份工廠和物流逐步復工，他的公司及其他同業本周有多個貨櫃運抵香港，市場供應將會恢復。

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搶購囤積影響供應鏈 呼籲理性選購

至於即食麵、食油和一般清潔用品，何文錦指不少品牌在香港製造，並已經在假期後復工，供應源源不絕，市民毋須擔心供應短缺。

近期口罩價格急升，食品、廁紙價格會否升至天價？何文錦指大部份供應商的批發價維持不變。但在疫情陰影下，部份產品需求大增，加上市民搶購及囤積，如情況持續肯定會影響供應鏈，因此協會呼籲市民理性選購需要的產品。

內地的武漢肺炎疫情尤其嚴重，何文錦強調，本港供應商一直在世界各地採購商品，加上香港擁有高效率貨運網絡，市民可以隨時選購世界各地優質而充足的商品，毋須擔心。