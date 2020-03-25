【新冠肺炎】確診數字激增　醫學會促請大眾採取果斷防疫措施

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港醫學會於今日（25日）聯同香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、立法會議員陳沛然、多區區議員舉行記者會，發起「全港同心、社區抗疫」活動，並發起簽署的儀式，為醫學會創會多年與區議會的首次合作，促請社會及大眾採取果斷措施，阻止病毒肆意傳播。

香港醫學會於今日聯同多區區議員舉行記者會，發起「全港同心、社區抗疫」活動。（歐陽德浩攝）

香港醫學會會長何仲平認為，香港早期抗疫措施有效減低傳播，疫情基本受控。但隨著大批人士由外地返港，感染確診數字劇增，返港人士須在社區接受檢疫隔離。但當中有個別人士違反檢疫令，擅自離開處所，增加社區爆發危機。而現時香港的醫療系統負荷大增，若疫情失控，整個醫療系統將會崩潰，早前抗疫成果將功虧一簣。

他認為現時「加強化驗室監測計劃」顯示社區監察具一定成效，私家醫生提交樣本給衛生署化驗所進行新冠肺炎的檢測，目前已檢測到33宗確診個案。因此鼓勵更多醫生使用計劃，令受感染人士盡早得到治療。他更呼籲隔離人士「唔好鬥氣喇，乖乖地留喺屋企，都係兩個禮拜啫，我哋完全冇敵意。」

香港人開始鬆懈 出現「抗疫疲勞」情況



醫學會副會長鄭志文透過現場播放錄音指，現時香港人防疫的心態開始放鬆，覺得「唔會嘅，點會中（肺炎）。」他認為這一種心理狀況為「抗疫疲勞」，等同於肌肉疲勞。若市民出現該心理狀況，應及時放鬆自己，例如到安全的地方脫口罩、不要整天想著搶口罩，留意身邊人的心狀況並互相鼓勵。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

而醫學會集合各組織及多名區議員的意見，建議進一步提升多項防疫措施，如所有海外回港人士應到酒店隔離14日才可返回社區、進一步擴展「加強化驗室監察計劃」、針對外傭休息日聚集問題，安排彈性休息日安排、限制民眾聚集如婚宴等、沒戴口罩者不應乘交通工具。