【新冠肺炎】林鄭指保持社交距離非易事　若鬆懈會前功盡廢

特首林鄭月娥今天（25日）以《抗疫兩月 絕不鬆懈》為題撰文，稱政府在抗疫過程中貫徹「以人為本」的施政宗旨，又指抗疫是持久戰，長期留在家中、無法正常活動、保持社交距離並非易事，但現絕不是鬆懈的時候，否則香港市民過去兩個月的堅持會前功盡廢。 林鄭呼籲市民繼續同心抗疫，深信只要大家團結一致、共同努力、互相扶持，香港一定會迎來抗疫戰的最終勝利。

林鄭再次衷心感謝一眾醫護及政府（包括輔助部隊、退休公務員和義工）抗疫人員在前線奮戰。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭：過去一個月從未鬆懈

林鄭指，2月中至3月中期間，香港疫情整體穩定，從內地輸入的個案幾近絕跡，每日的新增確診個案只有單位數字，若撇除香港居民外地輸入/曾外遊的個案及他們的緊密接觸者，只有零星本地個案，更有12日是零本地個案，反映整體市民有很高的防疫意識，政府的防疫措施亦取得一定成效。林鄭續指，疫情在海外極速擴散，確診個案之多、增長速度之快，令人觸目驚心。

林鄭指出，「返港潮」令輸入個案大增，過去14天，接近百分之九十（共233宗）的確診個案病者都有在外地的記錄或屬他們的緊密接觸者，單是留學英國的香港居民便達到28人，又指急速上升的個案數字固然令人憂慮，但香港早前採取的圍堵策略，只要加大力度，並得到市民廣泛支持，香港仍然可以遏制疫情。

林鄭又說，由她親自領導的跨部門抗疫督導委員會暨指揮中心，在過去一個月從未鬆懈，即使在疫情較平穩的時候，「我們仍然是密切留意本地及在其他地方的疫情發展」。

林鄭強調，政府在抗疫過程中貫徹「以人為本」的施政宗旨，積極支援受疫情影響的港人，包括克服多重挑戰，分批從湖北省接回港人、派遣由入境處和醫護人員組成的特別隊伍照顧仍身處日本接受治療的「鑽石公主號郵輪」乘客等。

面對嚴峻疫情，林鄭再次衷心感謝一眾醫護及政府（包括輔助部隊、退休公務員和義工）抗疫人員在前線奮戰，又感謝專家顧問團的四位教授和各大學及創科公司的科研團隊為防控疫情出謀獻策，亦感謝每位為守護香港而承受生活上種種不便的市民，「他們每位都是我們的抗疫英雄。我和政府團隊定當緊守崗位，嚴陣以待，沉着應戰。」