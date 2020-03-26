【新冠肺炎】馬會撤勞景暘見習騎師牌照　消息：檢疫期跑街兼放相

本港新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，由本月19日（上周四）起，所有從外國抵港人士，均需接受強制家居檢疫14天。據了解，21歲見習騎師學員勞景暘日前從澳洲回港，需接受14日隔離檢疫，但期間曾外出跑步及拍照放上社交媒體，違反檢疫令。馬會昨日（25日）撤銷早前發給勞景暘的見習騎師牌照，在港正式出道之路受阻。 馬會回覆指，由於一項僱傭相關事宜而撤回勞景暘的見習騎師牌照，對於僱傭相關事宜概不作評論。

早前在南澳洲受訓的見習學員勞景暘（右），原定在下周日（29日）沙田賽馬日出賽。（勞景暘Twitter圖片）

馬會昨晚（25日）公佈受薪董事兼牌照委員會秘書韋敦彥發出通告，當中撤銷未能來港的杜美爾的馬會騎師牌照，以及向賀銘年發出馬會騎師牌照。另一方面，撤銷先前發給勞景暘的見習騎師牌照，原訂由今年3月29日起生效。

公布提到，勞景暘日前已回港，並展開14日隔離檢疫。他原定本周日（29日）沙田日馬開始出賽，惟因上述情況已延遲，馬會亦相應沒有向他簽發見習騎師牌照。

上周四（19日）零時零分後，所有外國抵港人士 (不論是否香港居民) 均必須接受14天的強制檢疫。據了解，勞景暘回港後本應接受14日家居檢疫，但卻曾外出跑步及拍照放上社交媒體，違反檢疫令，屬刑事罪行，因此遭馬會撤銷本季馬季的見習騎師牌照。