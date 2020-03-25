【新冠肺炎】林正財：本港處大爆發邊緣　應研人群聚集限10人以下

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情在外國不斷擴散，近期本港確診個案均有不少是有外遊紀錄，每日急增數十宗，至今日（25日）累積至411宗個案。行政會議成員林正財接受《香港01》訪問時表示，如此軌跡變化的疫情持續的話，「醫療系統會崩潰，係好逼切要將把疫情數字撳返低。」他透露，政府正研究不同有效減低人群聚集數目的嚴厲措施，他認為應修改法例 ，規定降低至10人以下的人群聚集。

▼最新一輪防疫措施▼

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個案升得快咗好多，醫療系統或崩潰

行政會議成員林正財稱，本港的確診數字上升速度趨勢一直是「撳到最平、最扁」，較新加坡更少，但近來的十多日「軌跡升得快咗好多，（擔心）醫療系統會崩潰，係很逼切推出新措施，將疫情撳低。」

據他了解，政府正研究減低人群聚集的新措施。他指出，酒吧、食肆、派對場所、婚宴、外傭在星期日聚會等，都屬高危，當局正研究透過修改第599章《預防及控制疾病條例》，以公共衞生理由限制人流，目的是切斷病毒傳播鏈。他認為應該限制人群聚集在10人以下，至於會否嚴厲至5人以下，他則認為要看是否切實可行。有食肆、酒吧行業等因「禁酒令」叫苦連天，屆時措施擴大，或進一步影響各行各業。林正財指未來可能以「保就業」角度支援受影響人士，亦可考慮推「失業基金」。

行政會議成員林正財（黃舒慧攝／資料圖片）

被問到本港疫情發展至什麼境況而可能考慮實施宵禁，他稱政府研究措施的方向應是「乜都有機會會做，你看歐美地區疫情好差，亦有相應措施。」尤其是香港已處於社區大爆發邊緣，確診個案在過去3個月已由數以十計變成數以百計。

考慮將穩定確診病人轉檢疫中心

公立醫院的服務壓力因應疫情不斷上升，今日（25日）負氣壓病房有533間，較昨日加開19間，佔用率高達71%；負壓床亦首度超越千張，有1,010張，較昨日增39張，佔用率有53%。

林正財表示，食物及衞生局與醫院管理局正規劃推新措施紓緩病房壓力，擬考慮將病情穩定以及等待病毒測試陰性便可出院的病人，分流至檢疫中心，例如鯉魚門公園及度假村、竹篙灣的新建組合屋。