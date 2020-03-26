【新冠肺炎】許樹昌：湖北返港亦應佩戴手帶　沒病徵不等於沒病毒

政府昨日（25日）及今日（26日）各派兩班包機接載滯留湖北省的港人，昨日已成功接載281人回港，惟僅要求這一批港人接受14日的家居檢疫，毋須戴手帶、取樣本。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席商台節目時表示，認為應留深喉唾液樣本，情況許可更應戴手帶追蹤，提到「沒病徵不等於沒病毒」。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片 / 盧翊銘攝）

湖北返港最好亦帶手帶「沒病徵不等於沒病毒」

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌引述政制及內地事務局局長聶德權指，從湖北外圍城市返港人士，因該區附近一帶疫情已受控一段時間，風險相對沒故有那麼高，故毋須戴手帶、取樣本。



許認為，留在家居檢疫合理，但完全不取樣本就「鬆咗啲」，應為需上班人士取深喉唾液樣本。針對毋須戴手帶，他認為出於手帶數量供應，「如有足夠數量最好戴埋」，強調部分人「沒病徵不等於沒病毒」。

禁酒未必幫助控制疫情 促政府考慮更多實際操作



針對禁酒令，許指專家曾給予建議縮減營業時間、人數的建議，「盡量唔好做夜市」，惟其後細節就是政府內部討論。他認為，問題核心是不要讓人聚集，禁酒未必幫助到疫情，「禁酒後仍可聚餐」，建議政府應考慮更多食肆實際操作問題，如座位距離、夜市只供外賣。

要切斷社區傳播鏈 仿英模式最有效

許樹昌隨後在港台節目亦表示，現時情況比較擔心，大量海外港人近期返港，加上有數萬人正接受家居檢疫，或有人將病毒帶入社區，部分個案難以確定源頭。他明言，要切斷社區傳播鏈，英國模式最有效。

英國早前宣布當地時間上周五晚起，全國所有餐廳、戲院、酒吧、咖啡店及健身室等娛樂場所立即停業，對於無法支付工資的企業，英國政府將協助支付每名員工最多八成月薪，每月最多不超過2,500英鎊（約2.3萬港元）的工資，

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