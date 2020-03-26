【新冠肺炎】社工：食物銀行申請數目翻倍 促政府設失業援助金

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，失業率高達3.7%，基層生活百上加斤。有負責食物銀行的機構社工表示，近月收到的申請數量翻倍，不少街坊面對開工不足問題，飲食、零售業更是重災區，建議政府設立失業援助金，為基層及時提供援助。

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循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心社工何汝瑛指，機構主要負責食物銀行服務，近月街坊的申請數目翻倍，「唔同行業嘅街坊工作時數大減，主要包括飲食業、零售業、運輸業等，甚至有裁員」。何指，街坊只能靠積蓄過活，食物銀行只能協助他們食物最基本需要，但他們亦需面對不同開支，如租金、日用品、防疫物資。

何又說，街坊未必在短時間內找到工作，變相有一段很長的艱難時間，如沒有失業援助金配合，難以解決現時逼切的問題。民社服務中心項目經理趙子傑亦表示，機構負責食物回收等相近工作，近月申請同樣大增。

循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心社工何汝瑛（最左）指，機構主要負責食物銀行服務，近月街坊的申請數目翻倍。（黃詠榆攝）

團體認為，由於失業、就業不足的人未被納入職津範圍，建議政府設短期失業津貼，發放每月5,800元的津貼，發放期不少於6個月。另外，政府亦應帶頭開創職位，參考2003年沙士做法，增加短期就業職位。