【新冠肺炎】中年漢新年後失業　求職十次失敗　最壞打算成露宿者

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，各行各業受到重創，最新失業率達3.7%。約50歲的陳先生原從事餐飲業，2月中被裁員，求職逾十次皆徒勞無功，甚至已做最壞打算， 如果四月交唔到租，會被業主趕走」，成為露宿者的一分子。他直斥政府援助無助基層，只傾向僱主。 有團體今日（26日）發布一項調查，訪問了逾350位基層市民，發現失業人數在農曆新年後急升近4倍，促政府設立短期失業津貼，補助有需要人士。

有調查發現，失業人數在農曆新年後急升近4倍。（黃詠榆攝）

陳先生（中）新年後失業，表示已作最壞打算，若應付不了租金，會在街頭露宿。（黃詠榆攝）

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調查：新年後失業者升4倍

樂施會、循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心、關注綜援低收入聯盟、民社服務中心在今年3月16至22日期間進行一項調查，以電話訪問了364位居於劏房，或月入低於家庭入息中位數七成的基層。

農曆年後全職受訪者跌六成

調查發現，失業人數由農曆新年前32人，新年後至今大幅上升至161人，升幅約4倍。另外。新年前有128名受訪者擔任全職工作，新年後只剩50人仍有全職，跌幅達六成。

至於失業原因，有三成受訪者表示因僱主或介紹人沒提供工作機會，兩成為公司裁員。團體認為，疫情嚴重打擊各行各業，基層打工仔首當其衝。

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