新意網競投工業邨失敗　認為科技園處理不公　求覆核被裁敗訴

新鴻基地產旗下的新意網集團，2012年向香港科技園申請租用將軍澳工業邨土地，希望在該處建數據中心，惟競投失敗。新意網質疑在該地承租公司有把單位分租，認為有違租約之嫌，曾去信要求科技園作調查及打擊違規情況，惟科技園不同意指控。新意網認為科技園決定不公，違反其合理期望，早前要求法庭覆核有關決定。高院法官今(26日)頒下判詞，裁定新意網敗訴。

申請人新意網集團有限公司，答辯人為香港科技園公司，而案中的承租公司Global Switch Hong Kong Limited則為相關利害關係方。

法官在判詞指，本案要考慮Global Switch 和客戶的協議，是否屬分租，以及客戶可否可獲單位的獨家佔用權。法官認為根據協議，客戶可在單位內放置相關設備，以便使用和作接收服務。

未有因協議獲舖位獨家佔用權

法官又指，Global Switch 作為數據中心的營運者，仍然控制單位內的使用權限。而Global Switch的客戶在使用服務時，未有因協議而獲該舖位的獨家佔用權，故認為科技園在作出決策時，沒有違反數據中心的政策。因而裁定新意網敗訴，並需支付科技園和Global Switch的訟費。

案件編號：HCAL1890/2018