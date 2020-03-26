【新冠肺炎】惠康劃特定購物時段　長者、孕婦及殘疾人士優先

新冠病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，惠康今日（26日）宣布，旗下超市合共超過300家分店，下周三（4月1日）起把由開始營業時間至上午九時正劃為特定購物時段，屆時為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士安排優先購物服務。有關安排暫定實行至4月30日，超市屆時會再檢視情況以考慮延長。

由4月1日起，惠康及旗下特色超市將會安排所有分店由開始營業時間至上午九時正為特定購物時段，屆時受惠社群可優先結帳。（資料圖片）

惠康表示，在疫症肆虐期間，食品及日用品的需求急劇上升，為了讓社會上有需要人士能夠更方便地購買所需物品，惠康及旗下特色超市，包括Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s the Delicatessen及Jasons Food & Living等，合共超過300家分店，將會為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士，在特定時段安排優先購物服務。

朝早9時前劃為特定時段

由4月1日起，惠康及旗下特色超市將會安排所有分店由開始營業時間至上午九時正為特定購物時段，屆時受惠社群可優先結帳，店內員工亦會為有需要人士提供特別協助，包括協助提取放置於貨架較高位置的貨品、將較重物品送到收銀處等。

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