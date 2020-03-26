陽江核電站錄0級及1級事故　毛蝦湧入阻塞冷卻循環水入口濾網

保安局發言人今日（26日）表示，陽江核電有限公司今日在其網站內，通報了兩則有關陽江核電站的運行事件。兩宗事故都與毛蝦湧入有關，其中周二(24)有大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，持續阻塞冷卻循環水入口濾網，事件界定為0級事故。而周三(25日)亦有大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，阻塞冷卻循環水入口濾網，事件界定為1級事件。

陽江核電廠5、6號機。（陽江核電有限公司網頁）

據陽江核電廠的網站，公布兩宗事故。第一宗是發生於3月24日，大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，持續阻塞冷卻循環水入口濾網，四號機組下午6時30分自動安全停堆，其他機組降功率到百分之80負荷運行。現場工作人員通過打撈毛蝦、沖洗過濾網等措施後，四號機組於3月25日下午1時14分重新。根據國際核和放射事件分級表以及核安全法規，事件界定為「0級」偏差，沒有對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境造成影響。

而第二宗事故，發生於3月25日下午4時09分至4時35分，大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，阻塞冷卻循環水入口濾網，二、三、四及六號機組相繼自動安全停堆。為保證安全，工作人員主動將一及五號機組停堆至安全狀態。根據國際核和放射事件分級表以及核安全法規，事件界定為1級事件。事件沒有對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境造成影響。

核電廠表示，六台機組處於安全及可控狀態，現場工作人員正按程序打撈毛蝦、沖洗過濾網等處理措施，後續將按程序重新啟動機組，恢復正常運行。