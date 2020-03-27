【新冠肺炎】16名在港菲律賓人確診 　勞工處籲外傭休息日留家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未止，本港昨日再新增兩名外傭確診個案。勞工處今日（27日）再度呼籲，外傭應避免在公眾場所聚集，並在休息日盡量留在家中休息，以減低病毒病在社區傳播的風險。 處方發言人又說，外傭可考慮與僱主商討休息日的安排，包括另定休息日，以避免在擠擁地方聚集。

因應疫情，勞工處再度呼籲，外傭應避免在公眾場所聚集。（資料圖片）

勞工處表示，因應疫情，處方再次呼籲外傭時刻保持個人和環境衞生，並避免在休息日外出聚餐或聚會等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離，以避免受感染和防止病毒在社區擴散。

可考慮另定休息日

發言人續說，外傭可考慮與僱主商討休息日的安排，包括另定休息日，以避免在擠擁地方聚集的健康風險。

根據《僱傭條例》，若僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭；僱主並須在原定休息日後的48小時內，通知外傭另定休息日的日期。

強迫在休息日工作或被檢控

勞工處呼籲僱主與外傭商討休息日安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。勞工處亦提醒，若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作，或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款五萬元。

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總領事館：16名菲籍在港​人士確診

菲律賓駐港總領事館昨日在社交網站發文，稱收到香港衞生署正式通知，現時有16名菲籍人士於香港已確診並接受隔離治療。

總領事館期望，所有在港的菲籍族群盡可能留在家中，若要外出，應避免前往人群聚集的地方，並要保持社交距離，又希望僱主可體諒外傭於休息日仍留在家中的決定。