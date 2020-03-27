【新冠肺炎】菲傭確診數字增　勞僱雙方支持政府限人群聚集遏疫情

菲律賓駐港總領事館今日在社交平台專頁表示，再多三名菲律賓人確診感染新型冠狀病毒，令累計確診人數達16人。綜合衛生防護中心公布，至昨日最少十名菲傭確診；蘭桂坊酒吧樂隊感染群組，12名確診者中有九成屬菲藉。 外傭僱主協會表示，疫情至今，不少僱主均對外傭假日的群體聚會感到憂心，擔心他們外出時防疫鬆懈，如聊天時脫下口罩，增加受感染的風險。外傭工會就表示，近日本港疫情日趨嚴峻，已經越來越少外傭出外聚會，即使外出亦會注意個人衛生及戴口罩。兩個組織均支持政府盡快立法限制聚集人數，保障勞僱雙方的安全及健康。

菲律賓駐港總領事館今日表示，再多三名菲律賓人確診感染新型冠狀病毒，令累計確診人數達16人。（資料圖片）

新型冠狀病毒確診個繼續急升，在港確診的菲律賓人亦有所上升，菲律賓駐港總領事館今日在社交平台專頁表示，再多三名菲律賓人確診感染新型冠狀病毒，令累計確診人數至少達16人。領事館呼籲，菲律賓人盡可能留在家中；若然有需要外出，亦應盡量避免到人多的地方，社交保持距離。

外傭僱主協會：個別為曾聚會外傭租酒店隔離

過往外傭周日均有聚集或到教會的習慣。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，過往外僱周末均愛與同鄉到中環、維園等戶外地方聚首一堂，另外亦會大批人到教會崇拜，人數達過百人。容太表示，受到疫情影響，外傭群體聚集，增加感染風險，最近亦留意有外傭聚餐時，防疫有所鬆懈，如聊天時沒有帶口罩、在街上進食或煮食等。

容表示，僱主均會勸喻他們避免集中於周日放假，減少聚會的人數及時間等，不過，未必每個外傭會聽從。有個別僱主為求自保，另租酒店或騰出其它物業單位予曾聚會的傭工暫住，自行隔離14日。容馬珊兒表示，明白外傭疫情下工作感到困苦，但作為僱主會擔心外傭假日聚會，增加受感染風險，連帶傳染僱主的家庭。

▼最新一輪防疫措施▼

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工會：疫情下聚會減少 不介意犧牲要社交



香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada表示，留意到本港疫情日趨嚴重，外傭對此亦感到擔心，越來越少人於周日外出聚會，以減低感染風險。她表示，不認同外傭無防疫意識，目前已獲僱主或工會分配足夠口罩，平日以至周日外出，他們均會戴口罩，又會使用酒精搓手液消毒，十分注意個人衛生；即使假日外出時，大部人僅辦理個人事務，如寄錢回鄉等。她指，雖然外傭喜歡聚會聯誼，但在非常時期下，不介意要犧牲社交。



隨著本港確診數字急升，容認為，整個社區應共同抗疫，期望政府可於周日前推出限制公眾人群聚集措施，首個執行措施的周日，政府亦可多向外傭宣傳及勸喻，減少聚會意欲，保障勞僱之間的健康安全。Shiella 亦同意，政府應限制人群聚集，不單只針對外傭，而是同時適用於僱主身上，以遏止社區傳播。