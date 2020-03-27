【8.31太子站】法庭下令將港鐵交出CCTV　區議員：已提交予申請人

去年8月31日晚上，警方防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站，及月台及列車展開拘捕行動，並發生警民衝突。當晚在場被捕的教育大學學生梁耀霆去年入稟高等法院，要求港鐵提交當相關閉路電視片段，高等法院本18日頒判詞，下令港鐵需要在7天內交出相關片段。 油尖旺區議員林兆彬今日（27日）指，日前獲港鐵通知，他們已按照法庭指示將相關片段提交予申請人的代表律師。《香港01》已就事件向港鐵查詢，有待回覆。

【8.31太子站】法庭頒令港鐵交出CCTV片段 回顧衝突時序細節

【8.31太子站事件】法庭下令港鐵須把事發CCTV交予欲索償教大生

教育大學前學生會會長梁耀霆早前在入稟狀提到，欲就831太子站事件向警方索償，要求港鐵提交相關時段的太子站和荔枝角站閉路電視片段，且要求港鐵保留及不得進行篡改有關片段。高等法院本月18日判詞下令，港鐵要向原告交出去年8月31日晚上10時40分至凌晨1時30分，在太子站內的閉路電視片段；以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的閉路電視片段。同時，下令港鐵在7日內向代表申請人的何謝韋律師樓，提供相關的閉路電視片段。

油尖旺區議員林兆彬向《香港01》透露，日前獲港鐵告知，已按法庭指示將相關片段交予申請人的代表律師。《香港01》就事件向港鐵查詢，尚待回覆。

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重溫去年調查報道：

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【8.31太子站衝突】港鐵CCTV片段首曝光 速龍小隊揮棍追捕乘客

831太子站事件有多人受傷，最初有消息指消防初步統計十人受傷送院，但之後澄清只有七人送院，警方和政府多次嚴正澄清無人死亡。《香港01》曾公開當日部份閉路電視片段，並追查傷者去向。