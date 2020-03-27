【新冠肺炎】麥難民非「暫時無家可歸人士」　民政拒開放庇護中心

隨著新型冠狀病毒持疫情惡化，麥當勞所有餐廳自周三起晚上6點後不設堂食，只提供外賣或送餐，防疫措施維持兩周，令人關注「麥難民」的露宿者去向。香港天主教正義和平委員會昨日（26日）去信民政事務總署、社會福利署等，促請政府跨部門合作，開放臨時庇護中心予「麥難民」及無家者。 不過，根據民政今日向委員會的回覆，臨時庇護中心只限於在八號或以上熱帶氣旋警告、山泥傾瀉等情況下，為暫時無家可歸的人士提供臨時樓身之所，「麥難民」不屬於上述情況，亦非署方的政策範圍，故拒絕作出安排。

隨著新型冠狀病毒持疫情惡化，麥當勞所有餐廳自周三起晚上6點後不設堂食，只提供外賣或送餐，防疫措施維持兩周，令人關注「麥難民」去向。（資料圖片）

民政事務總署今日回覆天主教正義和平委員會指，根據現行機制，署方只限於在八號或以上熱帶氣旋警告、山泥傾瀉、紅色或黑色暴雨警告信號、寒冷或酪熱天氣警告生效期間，或大型火災期間，開放臨時庇護中心，為暫時無家可歸的人士提供臨時樓身之所。

署方稱，「受連鎖快餐店晚間暫停營業影響的人士並不屬於上述情況，而為此類人士提供臨時居所非本署的政策範圍」，故難以為他們開放臨時庇護中心。因應新型冠狀病毒疫情，署方指，用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心已由周一（23日）起暫停開放，以減低疫情在社區大規模爆發的風險。署方續署，社會福利署資助的多間社福機構近日正密切留意此事，並會為個別有需要的人士提供適切的協助。

據早前社協統計，現時全港有逾四百名「麥難民」，麥當勞新措施令他們頓失棲息之所，須在公園流連，曾公開呼籲政府開放臨時收容中心予受影響的無家者，協助他們渡過困境。