【新冠肺炎】逾四百麥難民無處容身　社協促政府開放臨時收容中心

因應新型肺炎疫情，麥當勞昨天（25日）起暫不提供晚市堂食服務，令數以百計的「麥難民」無處容身。社區組織協會社區幹事吳衛東今天（26日）早上接受電台訪問時指，現時全港有逾四百名「麥難民」，昨晚有「麥難民」因為新措施而在公園流連。 吳衛東促請政府短期內開放臨時收容中心予受影響無家者，協助他們渡過困境。

3月24日，麥當勞停止晚市服務前的最後一夜。（高仲明攝）

吳衛東指，根據2018年11月全港調查，全港有448名「麥難民」，他估計目前數字無太大改變。他表示，麥當勞新措施令「麥難民」感困難和徬惶，有「麥難民」昨晚需在公園流連。

他提到，「麥難民」大多有工作，但近期因疾情肆虐，不少「麥難民」失業，亦有本身在內地居住的人因疫情回港而成為「麥難民」。

吳衛東指，洗澡成為無家者目前面對的一大問題，現時硬地足球場和公廁雖無關閉，但公廁內浴室卻被康文署停用，令無家者失去清潔的地方。

他促請政府短期內開放臨時收容中心予受影響無家者，重開球場浴室，又建議開放康文署設施，例如露天藍球場，協助他們渡過困境，他希望興建無家者宿。