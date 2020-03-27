【新冠肺炎】「麥難民」流離失所　誰應負責？

新冠肺炎肆虐，除了政府加緊防疫管制外，食肆亦嚴陣以待，香港麥當勞自周三（25日）起連續兩周晚上六時後不設堂食，只提供外賣或送餐服務。措施影響一眾「麥難民」的去向，立法會社會福利界議員邵家臻於社交媒體發文，希望麥當勞秉承企業責任，酌情開放餐廳予無家者，然而有關說法惹來網民熱議。

邵家臻周三（25日）在Facebook發「公開信」，抬頭致香港麥當勞企傳訊高級總監，內容大致指出麥記決定將導致「麥難民」流離失所，呼籲對方能秉承企業責任、關愛社區的精神，酌情處理餐廳晚間開放安排，讓無家者可逗留休息，與社會一起共渡時艱。同時，他亦有要求民政事務局盡快開放臨時庇護中心，讓有需要人士入住。

隨着麥當勞晚市「落閘」，全港估計有逾400名麥難民再度流離街頭。（資料圖片／李澤彤攝）

不過，邵家臻的言行惹來爭議，有網民認為他將事件矛頭錯置於麥當勞身上，指麥當勞既非造成街友無家的元兇，更非社福機構，根本無責任要照顧無家者去留。更何況麥記多年來默許無家者於其餐廳內「借宿」，已算是人至義盡，足顯已承擔社會責任，麥記始終無責任做得「更多」。

麥記有違企業責任？

「麥難民」慣於借宿麥記，在疫情下突然失去「居所」固然需要關注，而呼籲麥記酌情處理，使無家者無至於流離失所，理論上也屬頗直接、合理的建議。但若要以企業責任為由呼籲麥記為之，問題卻是不少。毋庸置疑，社會期望大企業能取之社會、用之社會，在謀利同時亦要不記回饋社會，承擔社會責任。然而何為企業須承擔的責任，卻是不好界定。麥當勞過去一直供無家者借宿，不代表麥記、甚至整體快餐業自此須擔起照顧無家者的責任。始終，「麥難民」無家可歸，導致要借宿麥記，與整個社經結構發展不無關係，而真正須承擔市民露宿的責任，就只有特區政府。

另外，不得忽略的是，麥記始終只為連鎖快餐店，既非社福機構，其本身設施更不適合照顧無家者的需要。毋庸置疑，本港房屋問題嚴重，不少基層僅能負擔如板間房、劏房般的不適切住屋，有人因住屋環境過差寧願「瞓街」，借宿麥記總算是有瓦遮頭，較露宿相對稍為「舒適」，但充其量亦只是供街友無辦法下暫求庇護的場所。更何況疫情肆虐，街友連到公廁、康文署設施洗澡的機會也失去，可見他們真正需要是一個更穩妥、可照顧其防疫需要的「居所」，而非只求一瓦遮頭，顯然麥記環境並不適切，故即使呼籲麥當勞酌情處理，也不見得能解決問題。

即使退一步說，認同麥記默許有需要街友借宿為實踐企業責任，但其於非常時期下的決定同為履行食肆應有之義。疫情迅速蔓延，社會必須避免市民聚集，食肆能因應防疫需要作出配合，同樣是實踐企業責任。更何況麥當勞作為大型連鎖餐店，能率先為同儕豎立傍樣，也應值得肯定，故要說麥記因新安排「犧牲」無家者的歸所為不負企業責任，似乎說不過去。

政府須從速正視無家者苦況

針對無家者的苦況，希望麥當勞可做得更多固然無錯，但歸根究柢，政府才須承擔為無家者提供合理居所的責任，關注團體理應集中要求政府從速開放臨時收容中心照顧無家者需要，長遠而言更須解決住屋及貧窮問題，還無家者一個住屋機會。