【新冠肺炎】許樹昌推算700名無病徵抵港人士或社區播毒　籲留家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至本港錄得519宗確診個案。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早（28日）出席商台節目時表示，目前本港確診情況令人擔心。 加上，目前有1%回流返港的無病徵人士對病毒呈陽性反應，而3月19日前毋須接受強制檢疫人士約有7萬人，推算當中或有700人帶有病毒並在社區遊走，故強烈呼籲此類人士盡量留在家中，不要前往食肆以及人多擠迫的地方，以免出現社區爆發。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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許樹昌續指，3月初開始陸續有大量留學生返港，部份亦趕於3月19日前實施14日強制檢疫措施前抵港，涉及人數約有7萬人。而病毒潛伏期為14天，料4月初或有新增個案。故希望此類人士即使不需接受強制檢疫，仍盡量留在家中休息。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則表示，防止社區爆發中，家居檢疫屬關鍵。但他指，本港家居面積狹窄、共用物件多，感染病毒風險較高，冀當局能安排設施進行定點隔離以取代家居隔離。許樹昌亦指，本港家庭特別是居住公屋，或沒有間隔及獨立房間未必適合家居隔離，同樣認為當局須考慮，安排此類人士入住檢疫中心，例如研究加開駿洋邨的檢疫單位。

另外，梁子超表示倘持續有大量新增個案，醫療系統會不勝負荷，建議當局要有兩手準備，將病情較輕或即將康復的病人轉至類似方艙醫院的設施。

梁子超同時強調，本港仍以圍堵政策處理個案，會將病人與社區隔離，以免出現社區感染失控及爆發，否則病人在家中無支援、在社區四處求醫，情況將不能受控。梁子超重申，香港防疫「不能半桶水」，必須在短時間斷絕病毒在社區蔓延，盡量將內部傳播鏈及病毒壓倒，當連續28日再無新增個案，方採取預防措施，以令香港成為低風險地區。否則，若未能在短時間阻截，打持久戰遲早會失守、現時的資源亦不能支撐太久。