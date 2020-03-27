【新冠肺炎】有外傭無視僱勞及領事館呼籲　繼續聚會令僱主感無奈

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個不斷上升，菲律賓駐港領事館在社交平台公布再多3名菲律賓人確診感染新冠肺炎，令累積確診人數至16人。昨日(26日)衞生署發言人指出第412宗個案涉及一名本月16日才到港的32歲菲傭，而勞工處、菲律賓駐港總領事館亦再次向外傭呼籲，假日盡量留在家中以保健康。 但香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示仍然收到不少本地僱主表示其外傭無視呼籲，雖然特首今日宣佈禁止多過4人在公眾地方群組聚集，但她建議政府多做一步，派員到外傭常聚地區清場洗地及作出廣播，或可杜絕情況。 （資料圖片）

勞工處、領事館再次呼籲

勞工處今日再次呼籲外籍家庭傭工避免在公眾場所聚集，在休息日盡量留在家中，以保障個人健康，減低2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。而菲律賓領事館指，會為確診者提供一切必要的援助，同時強烈呼籲在港的菲律賓人盡可能留在家中；如要外出，須避免前往人多擠逼的地方及保持社交距離，期望在港菲律賓人合力抗疫。

有外傭一於少理繼續聚會

縱使多方面呼籲外傭避免出外，但香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤仍然收到不少僱主無奈表示外傭對呼籲充耳不聞，她說：「除非全香港實施封城，或限制外出令，否則很難杜絕外傭出門聚會問題，僱主無奈表示其家傭跟本對建議聽不入耳，有外傭甚至反駁：『You die!I die!』」

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一旦外傭爆發不堪設想

徐小姐還提到有些工會甚至認為現階段要外傭避免外出是否有禁足之嫌，她表示絕不認同：「外國也要隔離甚至封城，這是為了公共衛生健康着想。其實如果出街戴口罩是沒有問題，但外傭是會坐在地上聚會分享食物，現時個案中爆發的很多都是一群人聚集，飲酒、火鍋、打麻雀……如果外傭除去口罩外出聚會開派對集體染病，對香港整體醫療系統也會帶來沉重的壓力，因為一旦外傭感染很有可能傳給僱主及其家人，僱主又可能傳染給同事。」

如遇不合作外傭應考慮是否終止合約

徐小姐認為僱主要再三向外傭提出避開星期六、日放假外出，如果遇上不合作的外傭就要考慮是否終止合約，她說：「如果家中可以自己或有家人幫忙分擔工作，遇到不願意作出協調的外傭，再加對其過去的工作表不太滿意的話，我建議考慮是否終止合約，因為沒有比生命更重要。其實外傭現時需要較長的審批時間才可到香港工作，而自從澳門封關後，斷約外傭亦不可再出境到澳門，所以僱主亦可向外僱清楚說明放假事宜。」

建議政府提出限制外出令

因應疫情爆發，林鄭月娥指出行政會議今日下午通過兩條599章的規例，其中一條是禁止多過4人在公眾地方群組聚集。徐小姐認為現時除非政府提出限制外出令去控制人群聚集，或者派員到外傭常聚集的地方，如旺角行人天橋、中環皇后像廣場、維多利亞公園等地方，進行洗地、並豎立不應聚集標語及發出廣播，以杜絕多人聚會。

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確保留家外傭得到適休息

海盈僱傭中心負責人周淑杭表示據其了解現時仍有放假不出門的外傭，縱使有出門的外傭亦了解香港肺炎情況，在僱主有提供口罩的情況下，他們亦會戴上口罩。他說：「因為僱主家庭環境各有不同，有些可以提供獨立房間予放假時留家休息，有些則要與嬰兒、小孩同房，舉例如果外傭是與嬰兒同房，當嬰兒哭時，外傭應否幫忙呢？外傭沒出門留在家中是屬於放假或工作？是否有薪金？這都是很難界定，要傾清楚。」

他指外傭也不能等待4-5個月疫情完結才放假 ,他說 :「當然外傭防疫措施要做足，我相信外傭自己亦不想受到感染，但礙於香港地少人多，未有太多地區予外傭放假聚集，建議僱主可與外傭商量避免到維園、皇后像廣場等地。」

周淑杭表示僱傭中心會為每一位外傭講解防疫措施及重要性，同時亦會為外傭提供口罩及搓手液，並量度體溫及提醒不要到人多聚集的地方，注意個人衛生及聽取僱主的指示等。」

勞工處表示，外傭可考慮與僱主商討休息日安排，包括另定休息日。根據《僱傭條例》，如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後30天內安排另定休息日予外傭，僱主並須在原定休息日後48小時內通知外傭另定休息日的日期。

該處呼籲僱主與外傭商討休息日安排時解釋當前的特殊情況，互相體諒。若僱主強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》規定，最高可被罰款五萬元。