【新冠肺炎】N95供應緊張　許樹昌促盡快購置相近效用如豬嘴裝備

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，醫護的防護裝備供應緊張。有傳媒報道，醫院管理局將購入俗稱「豬嘴」的防毒面具及濾芯，稱其過濾病毒效能比N95口罩佳。 中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早（28日）出席商台節目後見記者，被問及醫管局是否將採購「豬嘴」代替N95口罩。許樹昌稱「豬嘴」是N95口罩的其中一種，能發揮一樣效用，惟沒有提及是否知悉醫管局購買。同時他又指，醫管局管理層近日提及N95口罩供應緊張，冀當局能盡快在其他地方購入N95口罩，或其他相近級數例如「豬嘴」的個人防護裝備。

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許樹昌表示，得悉醫管局的N95口罩供應緊張，冀當局能盡快購置裝備。（資料圖片）

因應醫管局N95口罩不足，庫存量僅維持一個月。據明報引述消息報道，醫管局已決定購買「豬嘴」的防毒面具及濾芯，稱其過濾病毒效能比N95佳，惟未落實會提供予什麼部門。

許樹昌今早（28日）出席商台節目時亦指，N95口罩供應的確緊張，但外科口罩仍有一定存量，負壓病房及病床仍有空間。其後見記者被問及，醫管局是否即將採用「豬嘴」，許樹昌則未有正面回應，但承認N95口罩供應緊張，冀當局能盡快購置相近級數如「豬嘴」的防護裝備。