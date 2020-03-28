【小西灣武器庫】3男涉無牌藏槍提堂　有被告願全日宵禁未獲保釋

警方周四於小西灣山龍躍徑附近一間廢棄石屋內，發現大量子彈頭、彈殼、子彈，以及濃酸、硝酸鉀及硝酸銨等化學品，並拘捕三名20至23歲懷疑涉案男子，並懷疑該些子彈是想提供予暴力示威者使用。該三名男子暫被控以一項無牌管有槍械及彈藥罪，今日（28日）在東區法院提堂。三人暫毋須答辯，有被告願守24小時宵禁求保釋，但遭裁判官拒絕，並把案押後至7月17日再提訊，以待警方調查及檢驗證物，期間被告須還押監房看管。

【小西灣爆炸品】疑犯被黑布蒙頭，他雙手鎖上手銬，被探員押返現場搜證。（黃偉民攝）

3被告中兩人為學生

三名被告分別為：蔡康橋（20歲，高等教育科技學院(THEi)園藝科三年級生)、鐘浩軒（23歲，THEi攝影科二年級生）、林嘉勤（23歲，海洋公園客戶服務主任）。他們被控一項無牌管有槍械及彈藥罪，指他們3月26日於柴灣龍躍徑一所被棄置的屋內管有彈藥，即10發子彈、249粒9x19mm 彈頭及511粒混合款式彈殼，但沒有持槍械及彈藥的管有權牌照或經營人牌照。

有被告提出可接受24小時宵禁

控方申請將案件押後至7月17日，待警方繼續調查及檢驗證物，獲法庭准許。辯方為三名被告提出保釋申請，有被告提出可接受24小時宵禁、每天到警署報到等條件，但法庭最終仍拒絕各人保釋申請，三名被告需還押監房看管。

據悉，警方亦在廢屋以及三名被告住所內搜出更多可疑物品，包括各種刀類、警棍、箭鏃、更多彈藥和彈頭、懷疑槍枝、槍管和其他槍枝配件。

案件編號：ESCC 485/2020