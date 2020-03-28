【新冠肺炎】食肆座位設限　小店：無生意仲搵命博　有準備結業

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（28日）晚上6時起餐飲業需跟隨新措施，包括「枱與枱」須保持1.5米距離、每枱最多坐四人及只可招待一半人數客人。今午旺角不少食肆未見有分開桌椅，而有連鎖米線食肆則已提早實施有關措施，將桌枱分隔及食客進入前量體溫。 有食肆批評政府推行措施過急，未有給予食肆足夠時間應對，並直斥政府「後知後覺」。該食肆又坦言措施會進一步打擊生意，已做好結業心理準備，「出嚟開舖無生意仲要搵命博，不如喺屋企瞓覺唞下」。

今日晚上（28日）6時起，餐飲業需跟隨政府防疫新措施。（黃金棋攝）

今日旺角區內不少小店食肆未見開始重新搬移店面以配合新措施，而連鎖快餐店「大家樂」則見店員在每張桌上都貼上提醒食客「坐鬆啲」的告示。而「譚仔三哥」則已提早實行政府新措施，部份桌上已用膠紙貼上交叉不讓食客坐，入舖前亦要先量體溫。然而因接待顧客空間大減，午餐時段出現排隊人潮，排隊顧客之間亦距離十分近。

近月因應疫情生意已大跌近80%

意大利餐廳負責人Stefano表示，今晚6時後會實行「隔枱坐」方法，認為因近來食客數量大減，減少空間並非太大問題。該餐廳一直有提供搓手液，但沒有體溫計，因此他指亦要趕忙添置。Stefano坦言擔心新措施會影響生意，透露近月因應疫情生意已大跌近80%，但為了員工及顧客安全會遵守措施。

+ 4 + 3 + 2

售賣蛋包飯的餐廳負責任梁先生指，由於該店店面較細，僅得近30個座位。新措施實施後會「隔枱坐」，預計只可接待四至五枱顧客。他指疫情後生意減少60%，料新措施實行後生意更會再下跌，「情願拉閘放無薪假仲好過開門，要畀水、電、煤，蝕租金好過蝕埋自己啲時間」。他又稱，現時更要立即購買探熱針及口罩等，「嗰度都係成本支出」。

梁先生批評政府太遲公布措施，認為若一星期前公布，可給予食肆更多時間準備，「等大家有個預算，可以同業主及員工商討，有應急措施」。他直言對政府後知後覺感到失望，並指若情況持續，已有結業的心理準備。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

有售賣意粉及薄餅等食物的食肆店外貼出告示，提醒顧客進入店舖前須先量體溫。負責人葉小姐指，因應新措施，會重新排列店內的桌椅，令枱與枱間可有1.5米距離，「擔心若唔重新排過，會話我哋又唔夠位，入咗灰色地帶」。

每枱限4人 東主：疫情後人流已大減

對於每枱最多坐4人的規定，葉小姐認為疫情後群體聚餐及人流亦已大幅減少，因此影響不大。她坦言擔心新措施後會令生意進一步下跌，但認為「無辦法，惟有見步行步，希望市民大家都健康」。