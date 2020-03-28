【新冠肺炎】 餐飲業「限客令」座位減半　拉麵店：點追生意額

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日本港再多65宗確診個案，政府宣布食肆一系列「食肆限客令」。紅磡一間拉麵店的經理蘇先生接受今早接受《香港01》訪問指，目前已重新編排店內座位，包括每張枱最多坐4人，他預計新措施下店內只能招待一半客人。蘇先生指疫情爆發後，店舖生意下跌近5成，他擔心新政策會令生意再受打擊。

拉麵店經理蘇先生嘆「香港已經全城嗌晒救命，嚟緊仲可以點追返生意額。」（郭倩雯攝）

拉麵店經理蘇先生指，自疫情爆發初期，便為客人量度體溫及派發酒精搓手液。昨日（28日）政府新規定餐廳餐桌需距離1.5米 ，餐廳已安排一系統新措施。他舉例，如有8名客人一同到餐廳用膳，他們須分開2張枱。

另外，餐廳高枱本身可讓10名客人「平排坐」，現時高枱位置的編排為，一組客人（最多4人）可並排而座，他們需與另一組客人隔2張空櫈。他指新措施下，原本餐廳36個座位，目前只有一半能供客人使用。

蘇先生表示，以往餐廳晚市不時滿座，食客須排隊入內。自疫情爆發後，經理指生意下跌近5成。他指不少餐廳依靠晚市，新政策強制餐廳只能招待一半客人，「香港已經全城嗌晒救命，嚟緊仲可以點追返生意額」。其餐廳最近加入外賣服務，「外賣生意可以補貼一兩成」。

今（28日）晚上6時政府實施食肆「限客令」：

所有持牌的酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等最多可接待的客人數量為其提供座位數量的一半。枱與枱之間最少要有1.5米距離或有其他分隔安排。每枱不可多於四人。食肆內的顧客和工作人員均須佩戴口罩，顧客進食期間除外。所有人進入食肆前須量體溫，食肆也要提供消毒潔手液供進入食肆的人士使用