【新冠肺炎】接載湖北港人醫護做足防控感染　籲港人按限聚令留家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，逾千港人早前滯留湖北武漢及日本鑽石公主號，走在抗疫最前線、有份參與接載行動的醫護今(29日)於商台節目表示，出發前有做好防控感染心理及工作準備，包括準備所需藥物、儀器，及與入境處、衞生署及航空公司充份協調，返港後亦有留意自身身體狀況，但相信仍有醫護對新型冠狀病毒感到害怕，因為對新病毒所知甚少，亦擔心受感染，隨著增加認識病毒，可減少不必要恐懼。 近日本港確診個案急增，亦有不少人違反家居檢疾令外出，有醫護期望港人忍耐，呼籲堅守在家。

醫管局境外緊急醫療團隊協助接載港人返港。(資料圖片)

醫院管理局重大事故控制中心統籌主任龔澤民表示，醫管局設境外緊急行動計劃，各聯網有急症室同事自願參與，「好少托手踭，好快」，他指，南亞海嘯、菲律賓人質事件等，亦有醫療團隊出動。

隨着對病毒認識增加可減不必要恐懼

醫護走在最前線，可擔心感染？兩度前往湖北接濟留港人的瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興指，因於急症室服務「本身無猶疑」，認為最重要是擁有感染控制觀念，故不太擔心，但對身體狀況有所警剔，「但比較擔心家人和同事點諗」，幸好太太亦是護士，現於駿洋邨工作，遂予以理解。他相信仍有醫護對新冠病毒感到害怕，因為對新病毒所知甚少，亦擔心受感染，隨著增加認識病毒，可減少不必要恐懼。

滯留港人有孕婦，廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪指，作為前線醫護，每日接觸不少病人，「注意保護自己，成為習慣時，自我心理包袱唔係咁大」；準備工作方面，他指，未出發前半星期，會與同事開會，亦會先假設全機均是病人處理，由於飛機上不適合生產，「又迫，有血及胎水，不知會否成為傳播媒介」，故準備工作要做足，包括預備所需藥物、生產用儀器，及預視一旦出現產科重疾等所需。他又指，亦有準備不透水膠袋，收集孕婦生產所分泌的血及體液，以及向所有孕婦派發掛頸用嘔吐袋。他又指，其接觸的孕婦於滯留期間，因不信任當地醫療，故最少一、兩個月無進行產檢，認為能安排她們先返港是較理想做法。

瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興(資料圖片)

將滯留港人接返 擁正面心態可減恐懼

瑪麗醫院顧問護師 (創傷服務) 黃熙締則曾前往日本協助鑽石公主號乘客及武漢滯留港人返港，她認為擁正面心態重要，可減少恐懼，亦需有充足個人裝備，「當然唔會全程用N95，識得用適當裝備。」

蕭粵中指，根據沙士經驗，感染控制缺口在醫護穿衣及卸下時有所鬆懈，他解釋指，疲累時會跳去某些部驟，「重點應該係呢度」，故各人於救援行動中會互相監察，龔則表示，醫護對防護裝備規格及穿戴步驟清晰，他亦感謝航班團隊支援，機上處置藥物、更衣位置明確，「呢個對我們緊要」。

機上感染控制方面，蔡醫生指，事前醫管局需與入境處、衞生署及航空公司做好溝通，亦會為每位上機乘客量度體溫、詢問旅遊史，坐位上有分區域，亦據飛機氣流劃分成冷、暖、熱區，「唔係亂坐，有分隔」，亦會安排機組人員及政府官員先上機、再按乘客分類安排。他又指，亦有建議乘客上機前先去洗手間，航班上亦不派餐，不食不喝，免除下口罩。離開飛機時亦按步就班，亦會安排逐個「嗌名」下機。

隨著大批海外港人回港，近日本港確診個案急增，亦有不少人違反家居檢疾令外出，蔡醫生指，不少人以為自己不會受感染，「亦有年輕人覺得自己唔會有事」，但他指，一旦確診者在社區傳播，會影響其他人，期望港人可忍耐，堅守在家。